Tina Cipollari in gita romantica a Venezia con neo fidanzato Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari finalmente ha ritrovato l’amore e, dopo la fine del suo matrimonio con l’hairstylist Chicco Nalli, la dama è la protagonista dell’estate assieme al neo fidanzato Vincenzo. Infatti dopo i tantissimi mesi nei quali giravano i pettegolezzi su una presunta love story tra la vamp e il cavaliere Giorgio Manetti in quel di Firenze, ecco che invece nella città toscana l’opinionista ha trovato uno chef.

I due, hanno deciso di uscire allo scoperto e nei giorni scorsi hanno pubblicato un selfie bellissimo che li ritrae abbracciati nella città più romantica del mondo ovvero Venezia. Le gondole ed il canale sullo sfondo fanno da cornice a questo nuovo amore che, per la prima volta, non è nato nel parterre di Uomini e Donne come accadde a quello tra Tina ed il suo ex marito Kikò.

Inutile dire che lo scatto è diventato immediatamente una calamita di like da parte dei numerosi utenti del web che da anni seguono Tina nel suo ruolo di opinionista del programma di Queen Mary. Molte anche le congratulazioni da parte dei fan della coppia che subito hanno commentato i loro più sentiti auguri per il nuovo amore.

Tina ha decisamente scelto di vivere la sua nuova storia d’amore lontano dai riflettori dal momento che il suo nuovo compagno Vincenzo non è un volto noto dello star-system. Con lui si suppone che l’opinionista abbia definitivamente voltato pagina, dopo il suo divorzo con Kikò e in questi giorni alcuni rumor avevano addirittura azzardato l’ipotesi di un suo abbandono televisivo per amore.

La smentita da parte della Cipollari non si è fatta di certo attendere soprattutto dopo che la stessa aveva anche dichiarato che nessuno poteva prendere il suo posto tanto meno la sua acerrima nemica Gemma Galgani e di attendere il suo ritorno il 10 settembre 2018, giorno della messa in onda della nuova edizione di Uomini e Donne.