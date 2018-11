Tina Cipollari amore a gonfie vele con Vincenzo. Il fidanzato le fa una bellissima dedica per il suo compleanno

Oggi 14 novembre è il compleanno dell’opinionista più scatenata di Uomini e Donne ovvero Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo sembra le abbia riservato una bellissima sorpresa. Infatti non sono tardati di certo gli auguri social da parte dello chef mandando in visibilio non solo la vamp ma anche tutti gli utenti che su Instagram hanno partecipato al suo compleanno virtuale.

Tina, dimostra sempre più, di credere in questa nuova storia d’amore soprattutto dopo il divorzio con Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli e che nei giorni scorsi si è detto ancora molto geloso della sua ex moglie. L’opinionista dal canto suo, pur riservando per lui un affetto e una stima reciproca ha voluto però concentrarsi principalmente su Vincenzo disegnando un cuore rosso sullo screenshot.

“Queste sono solo alcuni momenti felici del nostro amore e spero col cuore di potertene regalare tanti altri. Volevo solo augurarti un felice compleanno amore mio e con l’augurio che il tuo sorriso possa per sempre incantare il mio cuore. Con tanto amore tuo per sempre Vincenzo“ ha infatti scritto lo chef innamoratissimo a Tina con la speranza che questo sia solamente il primo compleanno di una lunga serie insieme.

La loro è una storia a distanza visto che Vincenzo è di Firenze dove oltretutto è anche uno dei ristoratori più importanti e conosciuti della Toscana. Tina dunque è costretta a fare spesso la pendolare tra il capoluogo toscano e Roma dove, sappiamo benissimo, condivide il suo tempo e la sua vita con i suoi tre uomini ovvero i suoi figli.

Nei giorni scorsi la vamp e Vincenzo hanno incontrato il gabbiano Giorgio Manetti il quale si è detto spesso pronto ad organizzare il matrimonio dell’opinionista non appena i due decideranno di fare il grande passo. Per il momento tutto tace ma non è detto che prossimamente non ci saranno i fiori d’arancio per Tina e Vincenzo.