Temptation Island Vip, Valeria Marini e Ivan insieme: "Sto vivendo il periodo più bello della mia vita grazie a lui”

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Questa notizia mi lascia un po' perplessa perchè non immaginavo minimamente che Valeria Marini avesse deciso di frequentare il tentatore Ivan anche al di fuori delle telecamere. Capisco che al giorno d'oggi la differenza di età non conta ma non so se per lei il ragazzo possa essere l'uomo giusto per mettere su famiglia. Vedremo come evolverà questa nuova storia d'amore.