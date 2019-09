Temptation Island Vip, Elga Enardu parla di Pago e della sorella Serena: "Spero si lascino"

A Temptation Island quest’anno una delle coppie in crisi e quella formata dall’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu e il cantautore Pago, i due appena sbarcati sull’isola delle tentazioni hanno subito dimostrato che il loro rapporto è problematico e complicato.

Serena infatti da subito si è molto avvicinata al single Alessandro con il quale ha parlato della sua storia d’amore con Pago, al ragazzo ha confidato che nel loro rapporto non c’è più dialogo e che molto spesso non si trovano daccordo su niente, oltre a queste affermazioni la donna sta instaurando una conoscenza sempre più profonda con il single Alessandro.

Tutto ciò ovviamente non può che causare dispiacere e sofferenza a Pago, che nel villaggio dei fidanzati ascolta ed osserva il comportamento della sua compagna, il cantautore inoltre, per adesso, non ha instaurato con nessuna single il rapporto che Serena ha instaurato con Alessandro.

Oggi, sulla loro storia e sul loro percorso a Temptation Island è intervenuta la sorella di Serena, Elga, a Uomini e Donne Magazine ha rilasciato una confessione sconvolgente. Nel dettaglio Elga ha amesso: “Sarò onesta: io mi auguro che si lascino. Per la felicità di entrambi, preferirei che si aprissero a un’opportunità di coppia più bella” ed ha continuato dicendo che ci hanno provato molte volte ma entrambi non resistono a stare lontani.

Secondo la donna quindi la sorella e il cantautore avrebbero dei caratteri così diversi e i loro problemi sarebberò così tanti che è meglio che si lascino definitivamente. La donna ha parlato anche del cognato rivelando che: “Pago mi ha molto delusa, perché sa bene che nel ballo sia io che mia sorella ci esprimiamo. Sono in crisi perché si amano, però a volte l’amore, soprattutto quando si matura, non basta”. Il cantautore infatti non ha reagito bene ad un ballo tra Serena e Alessandro considerato troppo libero.

La Enardu ha parlato anche di Alessandro rivelando che per lei è un ragazzo elegante e rispettoso che può piacere a moltissime donne e ritiene che anche la sorella ne sia rimasta affascinata. Infine Elga, che ha una relazione da molti anni con Diego Daddi, ha rivelato che anche lei e il suo ragazzo si sarebbero messi alla prova a Temptation Island, anche se è ben consapevole che si tratta di un’esperienza forte che può rovinare anche un rapporto saldo e duraturo.