Svelata la verità sulla rottura tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

La storia d’amore, che per molti è stata solamente una fugace conoscenza, tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini al “Grande Fratello Vip” non ha avuto nessun seguito una volta che si sono spente le telecamere di Cinecittà. Inizialmente però l’ex compagno di Belen sembrava essere davvero intenzionato a conoscerla, scambiandosi un appassionato bacio una volta con la vippona una volta arrivato in studio.

I problemi però sono nati una volta decretato la vincitrice della settima edizione del “Grande Fratello Vip” che ha sancito definitivamente il ritorno alla vita di tutti i giorni. Il loro rapporto, almeno come si è potuto vedere sui social network, è diventato sempre più freddo e tra l’altro Antonino è stato beccato insieme a Carolina Stramare e, durante la festa di compleanno di Alfonso Signorini, i due si sarebbero totalmente ignorati.

Il settimanale “Chi Magazine” parla di Antonino e Ginevra

La loro conoscenza pare che sia definitivamente terminata. Questa conferma arriva dal settimanale “Chi Magazine“, diretto proprio da Alfonso Signorini, in cui afferma che i due avrebbero decisi di allontanarsi quando hanno iniziato a capire che la loro conoscenza aveva assunto solamente uno scopo mediatico.

“Nella Casa ha legato con Ginevra Lamborghini (ma appena usciti ha capito che sarebbe stata solo una storia mediatica), ha mostrato un animo sincero e positivo e “debole” per le attenzioni femminili” ma Antonino, dopo alcuni flirt (o presunti tali) nati nella Casa e dopo una brevissima conoscenza con Ginevra pare aver messo il proprio passato alle spalle voltando così pagina: “Nessun rimpianto, nessun rancore, solo la voglia di trovare persone simili a lui”.

Infatti la rivista conferma le indiscrezioni in merito a un avvicinamento tra Antonino e Carolina Stramare, rivelando però che ora tutte le sue attenzioni sono soprattutto per la figlia Luna Marì: “Ha iniziato a frequentare la ex Miss Italia Carolina Stramare, chissà se durerà. C’è solo una donna che avrà in mano il suo cuore per sempre: ha quasi due anni ed è in queste foto”.