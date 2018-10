Stefano De Martino è ancora innamorato di Belen: "Sono felice ho dato a mio figlio la madre migliore che potesse avere"

Stefano De Martino ha rilasciato una lunga e intima intervista a Domenica In: Mara Venier, entusiasta per la presenza in studio del ballerino, gli ha rivolto numerose domande sulla sua vita privata, convinta che sia ancora innamorato della ex, Belen Rodriguez. Stefano per l’occasione ha portato tre foto importanti della sua vita, in una di queste lo si poteva ammirare assieme a Belen e Santiago abbracciati sul letto. De Martino, quasi commosso, ha affermato: “Quello è il mio posto preferito, lì in mezzo”.

La scaltra Venier, a quel punto, ha cercato di farlo confessare e De Martino, anche se non ha apertamente sostenuto di essere ancora emotivamente coinvolto non lo ha neppure smentito. La conduttrice veneta, conversando con il ballerino, ha fatto un lungo discorso incentrato sull’amore, convinta del fatto che nella vita se ne viva solo uno unico, eterno, che dura tutta la vita.

“Lì in mezzo è il mio posto preferito. Io sono stato fortunato, quella è la mia posa del cuore, perché quando sono in quella posizione là sono felice. Sono contento perché al di là di tutto ho dato a mio figlio la madre migliore che potesse mai avere.” Secondo Stefano l’amore vero non chiede nulla in cambio, e con l’età ha iniziato ad imparare ad amare. “Poi non lo riesci a gestire, non capisci che succede, ma è una fortuna innamorarsi di qualcuno” ha osservato De Martino.

Mara Venier ha le idee chiare in merito

“Tu sei ancora pazzo di lei“, ha dichiarato la Venier. Stefano, a quel punto, ha preferito andare avanti e virare velocemente il discorso, divenuto troppo ingombrante, verso la sua famiglia d’origine. In collegamento in diretta la sorella, incalzata dalla conduttrice, ha rivelato che il fratello è attualmente single.

Stefano De Martino ha raccontato, inoltre, quanto la danza sia sempre stata per lui una componente fondamentale nella sua vita e che suo padre, ballerino, ha tentato di scoraggiarlo in tutti i modi, non voleva che intraprendesse quella strada e sovente gli elencava tutti gli aspetti negativi di quel tipo di lavoro. Un giorno l’uomo ha compreso la determinazione del figlio ed ha dovuto arrendersi.