Stefano Bettarini osa e dice la sua sulla fine della storia d’amore tra la sua ex Simona Ventura e Gerò Carraro

Dopo aver partecipato come fidanzato nella prima edizione di Temptation Island Vip condotta appunto dalla sua ex moglie Simona Ventura, oggi Stefano ha voluto dire la sua sulla fine della storia d’amore tra la conduttrice e il compagno Gerò Carraro. La notizia infatti è arrivata come un fulmine a ciel sereno rimbalzando subito nelle varie testate giornalistiche e di gossip.

Sette anni d’amore sono lunghi e la stessa Simona ai microfoni di Mattino Cinque, appoggiata dall’amica Federica Panicucci, non ha voluto parlare di una separazione vera e propria ma piuttosto di una pausa di riflessione. Stefano Bettarini però, che ultimamente sembra essere ritornato in ottimi rapporti con la sua ex moglie dopo le varie vicissitudini passate, ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alla conduttrice.

Intervistato infatti dal settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini, l’ex calciatore ha infatti dichiarato: “La notizia era nell’aria” per poi lanciare una frecciatina proprio a Gerò. “Io sto con Simona. Il lavoro e la gratificazione a volte non bastano. Non sono la vita. La sera quando torni a casa dall’altra parte del cuscino cerchi sempre la mano di qualcuno. Spero che Simona trovi la mano giusta” ha infatti ammesso Stefano.

In molti hanno pensato che ci fosse il suo zampino dietro questa rottura e speravano in un ritorno di fiamma tra i due nonostante, l’ex calciatore, stia vivendo la sua storia d’amore con Nicoletta Larini. I due infatti hanno deciso di uscire insieme dopo il falò di confronto a Temptation Island Vip ma l’ex calciatore non ha ancora intenzione di fare il grande passo con lei.

“Simona e io ci vogliamo un gran bene. Abbiamo ritrovato e riunito la nostra famiglia. No, non torneremo insieme. L’amore a volte cambia forma. Tutto qui” ha infatti concluso Stefano che, dopo l’aggressione avvenuta al figlio Niccolò lo scorso luglio, ha voglia solamente di un po’ di tranquillità.