Stefano Bettarini, dedica molto speciale per il compleanno del figlio Niccolò

Il rapporto tra Stefano Bettarini e il figlio Niccolò come padre e figlio e da ritenersi assolutamente come un amore profondo e incondizionato. Il sentimento che li lega è indescrivibile e ovviamente non bastano le parole e le frasi per raccontarlo anche se pare che Stefano Bettarini, in questi giorni, abbia voluto provarci.

In occasione infatti del ventesimo compleanno di Niccolò, l’ex calciatore ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram un messaggio tenerissimo di auguri, dove lo stesso Stefano ha cercato di aprire il suo cuore nei confronti del figlio, spiegando lui tutto l’amore che prova nei suoi confronti. Stefano appunto ha ammesso di essere un padre orgoglioso ma soprattutto felice: “Aumentano le candeline. Aumenta la saggezz. Aumenta il mio orgoglio da Babbo!” ha infatti dichiarato Stefano.

“Dopo aver trascorso molto tempo a pensare come farti questi auguri, ho capito che devo solo augurarti di trovare nella vita anche solo un decimo della felicità che mi hai regalato tu! Auguri Nik , che la tua vita ti doni tutto quello che desideri! Tuo per sempre Babbo” è stata infatti la dedica speciale dell’ex calciatore. Parole semplicissime ma che toccano le corde del cuore soprattutto perchè riescono a raccontare un amore puro senza tanti fronzoli.

Anche Niccolò Bettarini ha sempre dimostrato di essere molto legato al padre soprattutto sui social dove il ragazzo non ha mai perso l’occasione di complimentarsi con lui ribadendo sempre la stima nei suoi confronti. Stefano che come sappiamo ha partecipato all’edizione Vip di Temptation Island assieme alla fidanzata Nicoletta, è stato molto criticato per i suoi atteggiamenti.

Il primo a prendere le sue difese è stato prorpio il figlio Nik che con un lungo commento pubblicato su Instagram aveva messo a tacere tutti coloro i quali avevano puntato il dito contro l’ex calciatore. Insomma un rapporto molto bello che si è rafforzato ancora di più dopo il tragico evento occorso a Niccolò a luglio 2018.