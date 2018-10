Sossio Aruta, dopo "Temptation Island Vip" torna a "Uomini e Donne" ma il web lo attacca: "Vuoi solo visibilità"

Sossio Aruta, l’ex calciatore e protagonista insieme a Ursula Bennardo del dating show condotto da Simona Ventura “Temptation Island Vip”, è tornato a far parlare di sé per la decisione, dopo la rottura con la sua compagna, di tornare nel parterre del celebre programma dedicato alle coppie – condotto da Maria De Filippi – “Uomini e Donne Trono Over”.

Il comportamento di Sossio a “Temptation Island Vip” ha fatto infiammare buona parte dei telespettatori, che hanno puntato il dito contro la mancanza di rispetto che il cavaliere ha riservato alla sua compagna Ursula, che a sua volta ha trovato una spalla su cui piangere proprio nell’amico fraterno e collega di Sossio, Giorgio Alfieri.

Sossio ritorna a “Uomini e Donne Over”: la reazione del popolo del web

Dopo settimane dalla fine di “Temptation Island Vip”, Sossio Aruta non riesce proprio ad accettare la fine della sua relazione con la bella Ursula, che proprio non ha accettato il comportamento del suo compagno sull’isola delle tentazioni, dove sembrava fosse più single che in coppia. “Non riesco ad andare avanti” . dice il cavaliere ormai ritornato nel parterre di “Uomini e Donne”.

Mentre Ursula è determinata più che mai a trovare un’altra persona che possa farle battere nuovamente il cuore, Sossio sembra aver capito ciò che ha perso ed è più determinato che mai nel riconquistare la sua ex dama. A tal proposito ha infatti dichiarato: “Sono consapevole che sicuramente dovremmo riconquistare l’uno la fiducia dell’altro” – per poi aggiungere – “Io ho bisogno di essere certo che tutte le cose che mi ha detto non le pensi” – e concludendo – “Ma non sono pronto a mettere un punto a questa storia”-

Se sono ormai assicurate le scintille in studio, piovono già critiche al riguardo da parte dei telespettatori, che trovano ormai trita e ritrita questa storia ma che, soprattutto, mal vede Sossio, in particolare dopo il comportamento avuto a Temptation Island Vip. Tra i tanti critici del cavaliere c’è infatti chi dice il suo ritorno agli studi Elios sia dovuto soltanto al desiderio di ulteriore visibilità.

In tal senso si leggono molti commenti di utenti sul web, tra i tanti: “Ma se tenevi ad Ursula ti comportavi bene lì a Temptation. Ora, guarda caso, la vuoi riconquistare al trono over, così altri teatrini e altra visibilità“, a cui fa eco chi scrive: “A me questo ritorno mi puzza. Non potevi riconquistarla senza telecamere?“.