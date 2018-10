Sossio Aruta di U&D prova a riconquistare Ursula Bennardo: "Manchi…"

La telenovella tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta sta continuando in queste ore. L’ex dama di Uomini e Donne infatti sembra tenerci ancora molto al suo ex compagno, anche se durante la sua esperienza a Temptation Island Vip non ha ricevuto le risposte che desiderava da parte del “Re Leone“.

I due sono stati invitati da Maria De Filippi negli studi di Uomini e Donne durante la puntata speciale dedicata a “Temptation Island Vip“. In quella circostanza c’era anche Simona Ventura, la conduttrice di questa prima edizione del programma. La dama ha dichiarato di aver concluso la sua storia con il calciatore, anche se ammette che non è facile dimenticare il tutto in pochi giorni.

Sossio Aruta invece non si è ancora rassegnato a perdere la sua dama. Sul suo profilo Instagram ha infatti fatto una dolce dedica alla sua ex compagna Ursula Bennardo. Il calciatore ha pubblicato un video in cui ci sono tantissime fotografie dove compaiono lui e la dama. In sottofondo si può sentire la canzone “Perfect” con su scritto “Manchi…”.

Della coppia per il momento non si conosce praticamente nulla. In seguito alla puntata speciale dedicata a Temptation Island Vip, ne Sossio Aruta che Ursula Bennardo avevano parlato di questa relazione. La dama addirittura nelle ultime dirette fatte su Instagram ha cercato in tutti i modi di evitare le domande sul calciatore.

Per il momento però pare che Sossio Aruta difficilmente possa conquistare Ursula Bennardo. La dama infatti si è molto offesa per come si è comportato durante la sua esperienza a “Temptation Island Vip“: “Non ho di fronte un uomo, ma un mostro. Un minimo di rispetto. Nessuno mi ha detto che non sta più con me. Io e lui siamo entrati come coppia”. Comunque il calciatore sembra aver iniziato la sua missione per riconquistarla nuovamente.