Simone Antolini attacca la madre di Melissa: "La vede solo 3 o 4 volte al mese"

Nel corso di queste settimane si è parlato molto di Melissa, la ragazza menzionata da Simone Antolini dopo aver vinto la prova leader de “L’isola dei famosi“. In seguito al suo ritiro causato da un piccolo problema fisico, e alla conseguente presenza negli studi di Canale 5, il naufrago ha voluto svelare per la prima volta la sua identità.

Simone ha ammesso che si tratta della figlia avuta all’età di 17 anni durante una relazione con un’altra ragazza dell’epoca. Il suo fidanzato, Alessandro Cecchi Paone, è intervenuto in merito a questo argomento rivelando il suo desiderio di adottare Melissa, seppure al momento la legge in Italia non gli permetterebbe di fare un passo così importante.

Lo sfogo di Simone Antolini sulla madre di Melissa

Nella giornata del 19 maggio l’ex concorrente de “L’isola dei famosi” ha rilasciato un’intervista sulle colonne del sito “Fanpage“. In questa circostanza, oltre a parlare della sua breve avventura in Honduras, decide di lanciare una frecciatina alla madre di Melissa, accusandola di essere poco presente nella vita della figlia.

L’intervista inizia da come ha conosciuto la sua ex fidanzata, Valentina, sottolineando che entrambi hanno voluto Melissa nella loro vita: “Lei era appena arrivata in Italia dalla Romania e parlava poco l’italiano. È arrivata nella mia azienda e nella mia vita come un’aiutante. Ho perso la testa per lei, avevo 16 anni e, contro il volere di tutti, ho iniziato a ristrutturare un appartamento vicino casa”.

I problemi tra lui e l’ex fidanzata sono nati proprio dopo la nascita della loro primogenita; Valentina ha iniziato a soffrire di depressione post-partum. A 19 anni hanno deciso di comune accordo di prendere strade diverse, e Simone afferma con orgoglio di aver preso immediatamente la propria strada, mentre la sua ex lo sta appena facendo.

Rivela che, dal momento he non si sono mai sposati, hanno trovato un accordo: “Ci siamo accordati tra di noi in maniera più o meno pacifica: la bambina la tengo io ma non le nego di vedere la madre. Anzi, ci tengo che la veda. L’ha messa al mondo e l’ha seguita fino al primo anno di vita”.

Tra Simone e Valentina i rapporti stanno leggermente migliorando nell’ultimo periodo, anche se le lancia una piccola frecciatina: “In un mese, Melissa vede la madre per tre o quattro giorni. Fermo e Roma distano solo tre ore. Bisogna capire quanto vuole tenere sua figlia da ora in poi”.