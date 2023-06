Simona Ventura parla della sua vita dopo l’aggressione al figlio e dichiara: "Fazio? Grossa perdita per la Rai"

Simona Ventura, volto noto della televisione italiana, continua a conquistare il pubblico con il suo sorriso smagliante e la sua energia contagiosa. Sempre pronta a scattare selfie con i fan, la Ventura è diventata un’icona televisiva, e il suo approccio positivo alla vita rappresenta un vero e proprio “diktat” per coloro che desiderano intraprendere la carriera televisiva. La presentatrice sottolinea che stare in mezzo alla gente le dà energia e che considera un privilegio avere un pubblico affezionato che la segue e la ama. Secondo Simona, non è un ordine del medico fare televisione, ma piuttosto una scelta che richiede impegno e dedizione.

Recentemente, la Ventura è stata interrogata sulla partenza di Fabio Fazio dal programma televisivo che lo ha reso famoso, “Che tempo che fa“. La risposta della presentatrice è stata inequivocabile: “Per fortuna non è una dipartita“. Tuttavia, non nasconde il suo dispiacere per la sua partenza, definendola una grande perdita per la Rai. Simona è amica di Fazio e gli è grata per le opportunità che le ha offerto nel corso dell’anno. Nonostante ciò, comprende che si fanno delle scelte e che lei stessa ha fatto la sua, decidendo di intraprendere nuove esperienze professionali.

La Ventura fa riferimento alla sua carriera televisiva che è iniziata molto tempo fa, quando ha lavorato in una piccola tv locale chiamata Rete Canavese. All’epoca, il suo sogno era diventare professoressa di ginnastica, ma poi ha incontrato la giornalista Paola Ferrari, che le ha offerto l’opportunità di lavorare in televisione. Simona ha colto l’occasione e si è resa conto che a Roma mancavano volti femminili che parlavano di calcio in modo tecnico, così ha deciso di diventare un volto importante in questo settore. Sempre pronta ad anticipare le tendenze e a colmare i vuoti, Simona ha lavorato duramente per raggiungere il suo obiettivo.

La presentatrice non ha paura di parlare dei momenti difficili della sua vita, come l’aggressione subita dal suo figlio: “L’aggressione a mio figlio per me ha rappresentato una svolta. Ho avuto la fortuna che continuasse a vivere dopo 11 coltellate e per me tutto ora ha un valore diverso.” Questo evento ha segnato una svolta nella sua esistenza, facendole apprezzare ancora di più il valore di ogni cosa. Simona ritiene che possa ancora fare molte cose in televisione, ma afferma che è un processo graduale. È convinta che il fallimento sia un’opportunità per crescere e imparare, e cerca di trasmettere questa mentalità positiva ai giovani di oggi. Simona Ventura ha anche parlato dell’importanza delle donne nel suo lavoro.

Lavorando con Paola Perego, si considera fortunata e crede che siano tra le prime donne a lavorare insieme in televisione dopo Anna Maria Carrà e Mina. Ha sempre dato spazio alle donne nella sua carriera e, nonostante alcune rivalità, riconosce che sono state proprio le donne a sostenerla nei momenti più difficili. Rivolgendosi al futuro della televisione, Simona Ventura sottolinea che il panorama televisivo è in continua evoluzione. Ognuno può crearsi il proprio palinsesto, ma la televisione generalista continua ad avere un ruolo importante, soprattutto per le persone anziane che la considerano una grande compagnia.

Guardando al suo futuro, Simona non si vede come dirigente di una rete televisiva, ma come produttrice e regista dei suoi programmi. Sogna di passare il testimone a giovani talenti che si meritano questa opportunità. La Ventura non ha rimpianti né rimorsi nella sua carriera. Riconosce che è stata una strada difficile, ma si considera fortunata. Forse l’unico rimpianto che confessa è di non aver potuto seguire la vittoria dello scudetto del Napoli nel programma “Quelli che il calcio“. Tra dieci anni, si immagina in una casetta al mare, godendosi il ruolo di nonna.