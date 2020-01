Simona Ventura oberata dai debiti: la sua drammatica situazione economica

L’apprezzata e stimata conduttrice tv Simona Ventura è coinvolta in un vero e proprio scandalo. La 54enne bolognese avrebbe un ingente debito con l’Agenzia delle Entrate. Debito che ammonta a quasi 500 milioni di euro. Stando a quanto ha dichiarato il pubblico ministero Silvia Bonardi, ‘Super Simo’ avrebbe interrotto di pagare i debiti accumulati tra il 2012 e il 2015.

Il pm, infatti, ha depositato una nota dell’Agenzia delle Entrate relativa al processo a carico della presentatrice tv, accusata di grave evasione fiscale. In base alle scrupolose indagini della Guardia di Finanza, sarebbe emerso che Simona Ventura abbia addebitato parte delle sue spese personali ad una società, denominata “Ventidue Srl”.

Tra le spese addebitate alla suddetta Srl, ci sarebbero quelle per il parrucchiere, l’acquisto di fiori, indumenti e gastronomia. Secondo l’analisi delle fiamme gialle e di Silvia Bonardi, Simona Ventura avrebbe dovuto dichiarare le suddette spese nella propria dichiarazione dei redditi. Sfortunatamente così non è stato. Nella propria dichiarazione dei redditi, infatti, Super Simo avrebbe omesso tali uscite economiche.

Stando alle informazioni divulgate, la “Ventidue Srl” si sarebbe fatta carico di numerose spese personali della conduttrice, come ad esempio l’applicazione di extensions per capelli pari a ben 420 euro. Si annoverano, inoltre, ripetuti acquisti di generi alimentari, capi d’abbigliamento, bouquet di fiori e persino i costi per un party di compleanno.

Uno dei commercialisti della presentatrice, ascoltata come testimone dal giudice Sandro Saba, ha dichiarato che Simona Ventura aveva iniziato a collaborare, aderendo ad un piano di rateizzazione economica e risarcendo parte del debito. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, lo scorso 31 maggio l’ex conduttrice di “Quelli che il calcio” avrebbe interrotto le rate, in quanto non più in grado di andare avanti con il pagamento. Adesso, per riuscire ad onorare gli importanti arretrati con il fisco, ‘Super Simo’ sarà costretta a saldare in un’unica soluzione l’intera somma dovuta.