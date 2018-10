Simona Ventura, dopo l’addio cena insieme a Gerò: ma è proprio finita tra i due?

La celebre conduttrice di “Temptation Island Vip”, Simona Ventura, sta infiammando il gossip nazionale a causa di alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, che la vorrebbero nuovamente single dopo la rottura con lo storico fidanzato il noto imprenditore Gerò Carraro – figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier – .

Finita la messa in onda dell’ultima puntata del popolare dating show di Canale 5 dedicato ai Vip, la notizia riguardante la presunta crisi tra Simona Ventura e Gerò Carraro è diventata virale in brevissimo tempo. Come riportato dalla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini “Chi”, parebbe che i due abbiano deciso di prendersi una pausa e, quindi, di stare separati per un po’ di tempo.

Simona e Gerò: si sono davvero lasciati?

Le anticipazioni rese dal settimanale non finiscono qui, perché stando a quanto rapelato sembrerebbe che la Ventura abbia perfino abbandonato la dimora del suo compagno, cambiando casa. Ma se queste indiscrezioni fossero vere, per quale motivo Simona Ventura, ieri sera nel commentare l’ultima puntata di Temptation Island Vip su Instagram, ha caricato un video dove si mostrava insieme al suo Gerò?

Gli utenti dei social network sono andati quindi in confusione e per cercare delle risposte certe hanno interpellato il giornalista di “Chi” Gabriele Parpiglia, che ha cercato di fare chiarezza su questo punto. Parpiglia, è stato il primo a lanciarei nfatti lo scoop sulla Ventura, quindi chi meglio di lui può spiegare come stanno le cose, dicendo: “Che devono fare? Evitarsi a vita? Al momento è così. Si chiama pausa di riflessione. Due persone possono anche volersi bene e oggi Simona Ventura ha altre priorità da combattere molto importanti” – per poi concludedre dicendo – “Credo che abbia bisogno di silenzio e serenità“.

Insomma, crisi confermata da Parpiglia, anche se a molti non è tanto chiaro per quale motivo due persone che si sono appena lasciate, stiano a casa sul sofà insieme a guardare la tv. Ma chissà se su questo punto farà presto chiarezza direttamente la conduttrice, che con la prima edizione di “Temptation Island Vip” ha registrato degli ascolti strepitosi.