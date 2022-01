Sergio Muniz indagato per dei covid party a luci rosse

Uno scandalo legato a dei Covid party a luci rosse sta facendo tremare in queste ore la Genova bene. A essere coinvolto è anche un noto personaggio dello spettacolo, l’ex modello e naufrago dell’Isola dei Famosi Sergio Muniz, che a quanto pare sarebbe indagato con l’accusa di essere uno degli organizzatori di queste feste dove si avevano rapporti sessuali di gruppo e non veniva rispettata alcuna normativa anti-Covid.

Inevitabile, dunque, che tra i partecipanti potessero esserci dei contagi. A riportare per primo la notizia è stato il noto sito del blogger Giuseppe Porro, che ha anche pubblicato (ovviamente censurandolo) un video della festa dove si vedono persone completamente nude che hanno rapporti intimi o comunque si concedono preliminari molto spinti.

Sergio Muniz nella bufera per dei Covid party a luci rosse

Come accennato, a finire nella bufera nelle scorse ore è stato Sergio Muniz, noto attore, ex modello di fama internazionale e personaggio di spicco del mondo dello spettacolo italino. Per lo meno fino a qualche anno fa, quando le tra varie trasmissioni, ha partecipato anche al reality show l’Isola dei Famosi. Subito dopo, Muniz si è ritirato dalla televisione per dedicarsi a una sua grande passione, ovvero lo Yoga,

E stando a quanto riportato da Porro, proprio per un corso di Yoga sarebbe stato fatto passare il Covid party a luci rosse organizzato da Muniz (probabilmente assieme ad altre persone) in una storica villa a Genova. Peccato si trattasse di tutt’altro e che lo Yoga fosse solo una copertura. La villa era stata affittata per l’occasione e sono stati proprio i proprietari, resisi conto di quanto stava succedendo, a chiamare le forze dell’ordine per far allontanare i partecipanti.

Raggiunto dai giornalisti, il proprietario della villa ha raccontato che l’immobile era stato affittata con la scusa di volerci organizzare un normale evento di Yoga. La polizia ovviamente ha preso le generalità di tutti i presenti: tra loro c’era appunto Sergio Muniz, che figurerebbe addirittura tra i fautori del party. I video dell’evento, che mostrano il party e i rapporti intimi tra chi partecipava, sono finiti in rete e da qualche ora ormai circolano su Telegram.