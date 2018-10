Selvaggia Lucarelli denunciata per stalking da una mamma di Ravenna

Selvaggia Lucarelli ormai si sa, o la si odia o la sia ama: infatti se da una parte c’è chi la venera scrivendo attestati di stima, dall’altra c’è chi invece si infuria a la denuncia per stalking. Tutto è da ricollegare a qualche tempo fa, quando la Lucarelli sembrava aver preso di mira le testimonial che sui social continuano a propinare diete dimagranti miracolose.

Donne comuni che però secondo Selvaggia appunto, insistentemente, perdono tempo a vendere un prodotto alquanto dubbioso come Cristina, che ha postato sul suo profilo Facebook una foto in cui si è permessa di giudicare altre mamme “colpevoli” di essere un po’ in sovrappeso. “I vostri mariti si girano a guardare mamme ben più curate” scriveva infatti Cristina ignara che questo post sarebbe arrivato all’occhio proprio della giornalista.

Selvaggia infatti ha pensato bene di condividerlo sulla sua bacheca rilanciandolo come fosse una denuncia e scrivendo: “Questa tizia va alla festa della scuola della figlia e anziché parlare con le altre mamme, guardare i figli, mangiare due pizzette cosa fa? Fotografa a tradimento le altre madri di spalle, scegliendo accuratamente quelle più in carne e nella posizione più infelice e si fa un selfie. Il tutto per pubblicizzare non so cosa“.

Inutile dire che dopo questa ‘pubblicità negativa’ una folla inferocita è andata direttamente dalla signora Cristina insultandola e prendendola a male parole. Logicamente oltre 1 milione di follower di Selvaggia hanno generato più di 12mila commenti sulla foto della povera mamma che, nemmeno a dirlo, è rimasta vittima di un linciaggio mediatico e si è recata immediatamente dai carabinieri di Filetto per la denuncia.

Le accuse purtroppo per la Lucarelli sono piuttosto gravi: stalking e diffamazione aggravata. La notizia è stata riportata dall’edizione locale del Resto del Carlino. La signora Cristina ha altresì svelato di non aver più lavorato in seguito al post della Lucarelli e di essere stata bersagliata dai tantissimi utenti social “su scala nazionale”.