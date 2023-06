Scoop su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: "Non si sono mai lasciati, si vedono la notte di nascosto"

Secondo le ultime indiscrezioni firmate da Alessandro Rosica e Giuseppe Scuccimari, la coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, che hanno avuto l’opportunità di conoscersi durante la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, avrebbero solamente finto di lasciarsi.

I due esperti di gossip sembrano essere davvero convinti di questa voce, sottolineando di avere la prova e per questo motivo appare impossibile che possa arrivare una smentita da parte di Manuel e Lulù. Di certo sarebbe una notizia piuttosto clamorosa, dopo il comunicato firmato da entrambi e pubblicato sull’Ansa in cui confermavano la rottura, oltre al fatto che l’ex vippona si è fatta immortalare più volte giù di morale su Instagram per la rottura con Manuel.

Le ultime voci su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè

“Non possiamo più fare finta di niente. Io eGiuseppe Scuccimari abbiamo lavorato per mesi a questo super scoop” si legge sul profilo Instagram di Alessandro Rosica; poi viene aggiunto che si nasconderebbero da un uomo in particolare, anche se non viene fatto nessun nome: “Possiamo finalmente rivelarlo con certezza ‘avendo le prove’ Lulù Selassie e Manuel non si sono mai lasciati, si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare”.

“Non si sono mai lasciati, si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi e violenta” scrive invece Giuseppe Scuccimari su Instagram, per poi affermare: “Se li vedrete insieme non lo so, di certo loro si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti […] Abbiamo le prove”.

Al momento effettivamente non è arrivata nessuna smentita, o conferma, da parte di Manuel e Lulù in merito a queste voci. Sicuramente la voce di gossip è molto importante ed essendo una delle coppie più amate degli ultimi anni usciti dal “GF Vip” non va escluso che i due possano rilasciare un commento.