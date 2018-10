Royal Baby, dopo l’annuncio della gravidanza di Meghan Markle impazza il toto-nome: "Diana se sarà una femmina"

A poche ore dalla ufficializzazione da parte di Kensington Palace della prima gravidanza per Meghan Markle ed il principe Harry – la nascita del royal baby è prevista per la primavera 2019 – si parla già del nome che il duca e la duchessa del Sussex metteranno al loro primogenito, scatenando così i pronostici dei bookmakers.

Dopo qualche giorno di distanza dal matrimonio reale di Eugenia di York, figlia del principe Andrea Windsor, ed uno scampato pericolo per un incidente avvenuto durante un volo privato preso dai duchi del Sussex diretti ad Amsterdam, che li ha costretti ad un atterraggio demergenza, arriva la notizia tanto attesa non solo dai sudditi del Regno Unito, ma anche dai fan della coppia.

I pronostici sul nome del futuro Royal Baby

Se è femmina si chiamerà Diana: per i bookmaker non ci sono dubbi che il nome della mamma del principe Harry sarà sicuramente il nome prescelto dalla coppia, o almeno sarà presente tra la rosa di nomi che i reali inglesi usano accompagnare a quello principale. A poche ore dalla comunicazione ufficiale della prima gravidanza di Meghan e Harry è già toto-nome.

I bookmakers inglese rccolgono ufficialmente già da oggi le scommesse, accreditando i favori del pronostico quasi a colpo sicuro, in tal senso infatti le parole del portavoce di Paddy Power,- una nota agenzia di scommesse inglee – che dice: “Diana è chiaramente favorita se si tratterà di una bambina“, mettendo al momento questa ipotesi 8 contro uno, in testa alla lista delle probabilità femminili.

Di contro l’altra celebre agenzia di scommesse Ladbrokes non esclude affatto l’alternativa del nome Victoria, in onore della celebre regina tanto amata dal popolo inglese. Quale sarà invece il nome più improbabile che la coppia reale potrebbe mettere alla figlia? A 100 contro uno, dunque il nome meno accreditato è Samantha, per niente usato dalla famiglia Windosr, ma che ricorderebbe invece quello della sorellastra di Meghan, invisa lla real casa e alla duchessa stessa.

Cosa suggeriscono i bookmaker in caso il primogenito della coppia fosse un maschio? Tra i potenziali nomi maschili prevale Alexander. Anche William e Kate hanno voluto mettere come secondo nome Diana alla piccola Charlotte, un gesto per onorare la memoria dellamata mamma. Una scelta che potrebbe essere fatta anche da Harry, per sugellare non solo l’amore per Lady D, ma anche per sottolineare le tante similitudini caratteriali e di interessi tra la consorte e Diana.