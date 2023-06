Rottura Bonolis-Bruganelli, retroscena inediti: "Il conduttore nutre ancora un profondo sentimento per Sonia"

È la notizia del momento. Nonostante se ne parlasse da tempo, la questione della fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Questo soprattutto perché la coppia, pochi giorni prima, aveva ufficialmente smentito il gossip. Solo in un secondo momento, attraverso un’intervista congiunta rilasciata al magazine Vanity Fair, i due hanno confermato.

L’ormai ex coppia ha spiegato che nonostante tutto continueranno a volersi bene, a frequentarsi, trascorrendo insieme le vacanze e gli eventi familiari, questo soprattutto per il bene dei loro figli. Da quanto raccontato si era intuito che a porre fine al matrimonio era stata Sonia e che Paolo aveva, suo malgrado, accettato. Il magazine Oggi ha fatto emergere un retroscena riguardo la separazione più chiacchierata del momento.

Si tratta di novità inedite, secondo cui il conduttore in forze a Mediaset starebbe soffrendo per la fine del suo matrimonio. Alberto Dandolo ha spiegato che Bonolis nutre “ancora un profondo sentimento per Sonia”. Ha poi continuato spiegando che avrebbe “lottato fino all’ultimo per salvare il matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui“.

Dopo l’annuncio ufficiale, il gossip è divampato. Diverse voci di corridoio parlavano di un Paolo già impegnato. Nello specifico, il conduttore, avrebbe iniziato una relazione con una sua giovane collaboratrice. Dandolo ha spiegato che tali voci sono assolutamente false e infondate. Confermando come attualmente Bonolis sia single e col cuore incerottato.

Ebbene sì, stando a quanto si apprende, Paolo soffrirebbe per la fine del suo matrimonio e nutrirebbe ancora un profondo sentimento per sua moglie, Sonia. Dopo l’annuncio della rottura, i due sono stati inondati da critiche soprattutto per la modalità scelta e per il fatto che fosse stata bollata, poco tempo prima, come una fake news una notizia in realtà vera.

Nonostante tutto, la Bruganelli ha continuato a documentare nelle sue Instagram stories la sua vita accanto a Paolo. Ricordiamo che i due oltre ad avere tre figli insieme, condividono anche il lavoro. Chissà che magari non possa tornare il sereno e Sonia, non decida di tornare sui suoi passi. Ciò che appare certo è che Paolo nutra ancora un sentimento per la moglie.