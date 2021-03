Rosalinda Cannavò: il gesto verso Dayane che fa sperare i fan

Un’amicizia bella come poche, coltivata giorno per giorno, avvicinandosi così tanto da sembrare quasi inseparabili nella casa del “Grande Fratello Vip”. Parliamo di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, per molti fan definite come le “Rosmello” tanto era forte l’amicizia instaurata dalle coinquiline.

Poi, proprio sul finale, qualcosa era cambiato, una serie di incomprensioni e gesti hanno infatti incrinato il rapporto tra le due, soprattutto dopo la dichiarazione d’amore fatta da Dayane, non raccolta dalla sua amica, ma riversando il suo amore verso Andrea Zenga. Oggi però il rapporto tra le due amiche sembra mutato ancora una volta, molto probabilmente infatti i fan potranno a breve assistere una pace definitiva tra le due protagoniste.

Il gesto di Rosalinda verso Dayane

Come molto fan della Mello sanno, oggi sarebbe dovuto essere il compleanno di Lucas, fratello di Dayane, tragicamente scomparso tra le notte del 2 e il 3 febbraio 2021 a causa di un terribile incidente d’auto. Oggi Lucas avrebbe dovuto compiere 27 anni e di certo Dayane non poteva esimersi dal ricordare suo fratello con una serie di bellissime storie su Instagram a lui dedicate.

A questo punto scatta il gesto di Rosalinda, che decide di condividere una storia di Dayane in cui veniva ritratte insieme, aggiungendo anche la didascalia: “Io ci sono, a prescindere da tutto“. Che sia una forma per trasmettere una pace con la sua amica? Un modo per deporre le armi? Per il momento ancora difficile a dirsi, ma non finisce qui.

Rosalinda aggiunge una bellissimo collage di foto insieme a Dayane, in cui scrive: “Ti vorrei abbracciare come ho sempre fatto. Lasciare indietro quello che non serve. #CiaoLucas #Rosmello“.

Proprio la settimana scorsa, tramite un’intervista concessa al rotocalco di Silvia Toffanin, la Mello confessa i suoi sentimenti al momento, riguardanti la scomparsa di suo fratello: “Il dolore è ancora molto grande, ma mi sento grata nei confronti della vita. Il mio amore nei confronti di Lucas era incondizionato. Era il cucciolo di casa. Da credente voglio pensare che Dio abbia deciso che il suo percorso doveva finire qui e ora lui sia in un mondo migliore“.

Alla domanda se prova pentimenti a non aver lasciato il reality una volta appresa la triste notizia della scomparsa di Lucas, afferma di non aver pentimento alcuno, dato che anche se avesse abbandonato il gioco, non avrebbe comunque potuto raggiungere la sua famiglia in Brasile, ma soprattutto in casa ha avuto modo di essere circondata dall’amore e dall’affetto, soprattutto della sua amica Rosalinda.