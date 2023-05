Romina Power al concerto di Al Bano: la frecciatina a Loredana Lecciso

Il mondo del gossip si scuote ancora una volta con le ultime notizie provenienti dall’Arena di Verona, dove Al Bano Carrisi ha tenuto un concerto evento per festeggiare i suoi 80 anni. Ma la vera sorpresa è stata la presenza dell’ex moglie, Romina Power, che ha scagliato una frecciatina alla compagna attuale del cantante, Loredana Lecciso. Mentre la Lecciso era l’assente più eclatante della serata, Romina Power ha preso il palco al fianco di Al Bano e ha dimostrato di essere ancora una figura centrale nella vita del cantante.

Ma la sua performance non è stata l’unica cosa che ha attirato l’attenzione, perché durante il concerto si è scatenato un botta e risposta ironico tra i due ex coniugi. “Te ne sei andata in America per 16 anni. Io come un cretino lì ad aspettare, pensando forse cambierà, forse no,” ha detto Al Bano all’ex moglie. Ma la Power, sempre pronta a rispondere senza mezzi termini, ha replicato: “Mi sembra che tanto solo ad aspettare non stavi“. Un dialogo tagliente che ha destato l’interesse del pubblico e dei fan di entrambi.

Nonostante la fine del loro matrimonio, Al Bano e Romina Power sembrano aver trovato una nuova forma di armonia, almeno sul palco. Le loro esibizioni insieme sono diventate frequenti e hanno suscitato l’entusiasmo del pubblico. Tuttavia, la recente schermaglia ironica ha sollevato diverse domande: c’è ancora qualcosa tra di loro? Cosa succederà in futuro?

Al Bano, colpito dalla frecciatina dell’ex moglie, ha cercato di riallacciare i rapporti con delle parole lusinghiere: “Tu hai una faccia che diventi la Callas senza cantare. Non capisci i miei complimenti. Hai la forza, la musicalità… Abbiamo vissuto una storia molto interessante. Abbiamo cantato cose interessanti perché crediamo nei valori“. Le parole dell’artista sembrano indicare che tra lui e Romina Power ci sia ancora un legame speciale, nonostante le difficoltà del passato. Ma cosa pensa Loredana Lecciso di tutto questo?

La sua assenza all’evento e l’ironia scambiata tra i due ex coniugi sollevano interrogativi sul suo rapporto con Al Bano. Loredana Lecciso, da parte sua, ha sempre mantenuto una posizione discreta riguardo alla relazione tra Al Bano e Romina Power. Tuttavia, la presenza di quest’ultima sul palco accanto al cantante potrebbe aver suscitato qualche sorpresa o sentimento contrastante nella compagna attuale.