Romina Carrisi, il post della figlia di Al Bano e Romina su IG che fa riflettere: basta insicurezze è ora di cambiare

Romina Carrisi, figlia della celebre coppia del panorama musicale Al Bano e Romina Power, dopo l’intervista di qualche settimana fa al goirnale di gossip “Gente” è tornata a far parlare di sé per uno sfogo affidato ad un post pubblicato nel noto social network di condivisione di Instagram, dove la giovane affronta un tema di grande importanza, cioè quello delle insicurezze personali.

Come spesso accade alle ragazze belle come può essere Romina jr, la perfezione fisica diventa una ossessione, una mania dalla quale spesso non si riesce a prescindere ma che condiziona enormemente la vita e soprattutto la psiche. Anche per la Carrisi è stato così, ma come ha raccontato lei in una recente intervista, questo disagio lè è scattato dopo la partecipazione al reality show “L’Isola dei Famosi”.

Le parole di Romina su Instagram

La partecipazione al reality condotto allora da Simona Ventura ha catapultato Romina jr sotto i riflettori del gossip, che non sempre sono stati gentili nei suoi riguardi, chissà forse a causa di questo pressing mediatico che la ragazza incominciò a sviluppare un certo senso di inadeguatezza tale che l’avrebbe portata a fare uso di alcol e sostanze stupefacenti.

Dopo le dichiarazioni shock rilasciate al settimanale di gossip “Gente”, Romina ha deciso di mettere da parte le insicurezze e di voltare pagina, condividendo così la sua decisione con i suoi fan su Instagram. “Ogni giorno mi guardo allo specchio e trovo qualcosa che non mi piace del mio corpo” – scrive Romina per poi aggiungere – “Un giorno le cosce, il giorno dopo il viso troppo tondo, l’altro ancora, la pancia” – quindi prosegue – “Non mi lascio in pace. La voce dentro di me non mi tratta come vorrei e sono anni che lavoro sulla stima personale, cercando di cambiare la mia voce interiore” – e conclude dicendo “La devo sempre correggere, ma siamo puntualmente al punto di partenza. Oggi la voglio lasciar andare“.

Parole importanti, che lasciano trapelare tutta la difficoltà della giovane Carrisi nell’affrontare certi meccanismi psicologici che l’hanno danneggiata moltissimo, ma che possono essere combattutti ed arginati. Una cosa purtroppo molto comune tra le ragazze oggi, che quindi possono trovare nelle parole di Romina un momento di importante riflessione.