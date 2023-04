Roberto Vecchioni, muore il figlio Arrigo: lo straziante annuncio e una richiesta

Roberto Vecchioni ha scritto sui social un annuncio che mai nella vita nessun genitore vorrebbe essere costretto a pubblicare. Purtroppo, nel più grande, immenso e terrificante dolore, il cantautore ha fatto sapere pubblicamente della morte del figlio Arrigo.

Un annuncio serafico, poche parole che però danno la giusta misura di quanto l’artista e la sua famiglia possano soffrire in questo momento per questa perdita innaturale e ingiusta. Così, per una sorta di riconoscenza per tutti coloro che in questo periodo di malattia hanno fatto sentire la loro vicinanza, cercando di alleggerire il grande fardello di dolore che ogni giorno doveva portare con sé, Vecchioni ha scritto un breve messaggio.

L’annuncio di Roberto Vecchioni dopo la scomparsa del figlio Arrigo

“Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio“, poche parole che però riescono a far arrivare perfettamente il senso di vuoto e di perdita che Vecchioni, insieme alla sua famiglia, sta vivendo in queste ore di surreale dolore.

Nessuna notizia circa le cause della morte del terzogenito, si sa soltanto che purtroppo si è dovuto arrendere ad un tragico destino che lo ha strappato alla vita troppo presto. Rimane ora solo il suo ricordo che magari troverà spazio in qualche opera del padre, qualcosa che lo potrà rendere eterno nonostante la sua prematura scomparsa.

Come facilmente immaginabile, il mondo dei social si è stretto intorno a Vecchioni e alla sua famiglia, facendo arrivare miriadi di messaggi di condoglianze, di affetto e di stima. Da rispettare senza dubbio, il volere del padre è quindi d’obbligo il silenzio in questo momento, un silenzio che non farà trapelare alcuna indiscrezione circa la causa della morte di Arrigo Vecchioni. Ciò che ci rimane da fare, sono solo le nostre più sentite condoglianze ad una famiglia che mai avrebbe dovuto vivere un dolore così grande e innaturale.