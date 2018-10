Rita Dalla Chiesa si racconta a "I Lunatici" difendendo Matteo Salvini e ricordando Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa ha deciso di rilasciare un’intervista a “I Lunatici” di Rai Radio2 dove, parlando di politica, la giornalista ha ammesso di schierarsi dalla parte di Matteo Salvini soffermandosi sulla sua capacità di vicepremier. “L’ascesa di Salvini? Forse c’era bisogno in questo momento di un po’ di concretezza. Su alcune cose non sono d’accordo con lui, ma vedo fermezza, concretezza e tanta gente che lo segue e lo ama. Forse, psicologicamente, è riuscito a toccare le corde giuste al momento giusto” ha infatti ammesso Rita.

La stessa ha anche sottolineato che, secondo un suo modesto parere, è la gente ad avere ragione e bisogna accontentarla qualsiasi cosa chieda. Non bisogna assolutamente dare del razzista o dello xenofobo a chi in questo momento crede nell’operato di Salvini perchè la stessa Rita, pur essendo dalla parte del vicepremier, è assolutamente contro la violenza e la xenofobia.

Anche quando volevano che lei si candidasse a sindaco Rita rispose di no a questa ipotesi perchè ognuno nella propria vita deve dedicarsi solamente ciò che sa fare. La politica, secondo la Dalla Chiesa, è una cosa seria e bisogna saperla gestire soprattutto quando i cittadini vogliono delle risposte concrete.

“Ti devi sporcare le mani. E io non ho voluto farlo” ha infatti chiosato la giornalista. La conduttrice di Forum ha poi voluto parlare della morte dell’ex marito Fabrizio Frizzi, avvenuta purtroppo lo scorso 26 marzo: “Ci penso, mi manca moltissimo, a me e a tutta la mia famiglia. È sempre stato presente, anche dopo che ci siamo separati” ha infatti svelato Rita.

La conduttrice ha anche ammesso di non rendersi conto a volte che lui non ci sia più soprattutto quando ha bisogno di un consiglio. Erano ben 27 anni che Fabrizio era presente nella vita di Rita, suddivisi tra convivenza, matrimonio e amicizia ma soprattutto un affetto grandissimo e vero. ” Questo per me è un anno davvero molto duro. Di notte mi trovo ad affrontare anche io dei fantasmi, cerco di cacciarli via guardando dentro me stessa” ha infine concluso la conduttrice.