Rita dalla Chiesa contro Fabio Fazio e Lucia Annunziata: "Fanno le vittime"

L’addio di Fabio Fazio dalla Rai si è praticamente ufficializzato nella giornata di ieri, in cui il conduttore ha salutato la Rai dopo 40 anni portando, molto probabilmente, lo stesso format di “Che tempo che fa” su Nove. Intanto la diretta di ieri vince la serata con 2,7 milioni di telespettatori e uno share del 15.42% di share, seguito da il tavolo di CTCF che ha avuto 2 milioni 134mila spettatori con il 16.8% di share.

La stessa decisione è stata presa da Lucia Annunziata; per lei ora circolano le voci di un possibile approdo in politica. A cercare di convincerla a scendere in campo sarebbe Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, la quale ha ricevuto però dalla conduttrice un primo rifiuto.

La frecciatina lanciata da Rita dalla Chiesa

L’ex conduttrice di “Forum”, e attualmente deputata alla Camera per Forza Italia, ha lanciato un duro attacco nei confronti di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, rivelando che il suo partito non avrebbe costretto nessuno ad abbandonare l’azienda di Viale Mazzini e anzi ad entrambi sarebbe arrivata la proposta di rinnovare il loro contratto.

In una nota Rita dalla Chiesa prova a smentire tutte le voci: “Secondo molte persone di sinistra, giornalisti, politici e intellettuali, la Rai starebbe facendo un’epurazione durissima al suo interno. Fuori tutti e dentro gli amici degli amici. Niente di più vergognosamente falso“.

La deputata è tra le prime del suo partito a commentare l’addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata: “Stanno facendo tutto da soli. I Fazio, le Annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal centrodestra. Inutile facciano le vittime. Addirittura erano stati riconfermati. Togliendo le tende, perché non si sentono in linea con questo Governo, (ma con gli altri Governi sì, eccome!) hanno solo dimostrato quanto deboli in realtà siano, senza il loro partito dietro”.

Rita dalla Chiesa quindi ricorda che il Governo Meloni non avrebbe mai riservato lo stesso trattamento ricevuto da lei in passato. Secondo l’ex volto di Rete 4 quindi la migliore decisione da prendere per Fabio Fazio e Lucia Annunziata era quella di rimanere ancora in Rai, dimostrando così la loro forza e opposizione rimanendo al timone dei loro rispettivi programmi.