Rita Dalla Chiesa choc su Twitter: "Uno schiaffo ai tanti genitori che fanno salti mortali!"

La conduttrice Rita Dalla Chiesa è molto attiva sui social e soprattutto su Twitter dove è solita alzare un po’ i toni proclamando la sua verità sulle ingiustizie dell’Italia. Come non ricordare anche le numerose sue battaglie contro il maltrattamento degli animali, non ultima quella contro chef Rubio e la sua idea su Yulin e i cani in Cina.

Nei giorni scorsi però, Rita ha voluto invece sottolineare alcuni aspetti negativi di Roma Capitale. Dopo aver mostrato, anche in passato, il degrado subito dalla città eterna ricoperta spesso di immondizia, recentemente ha voluto ritornare sull’argomento soffermandosi però su una questione ancora più amara.

Purtroppo, l’opinionista di Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni e in onda ogni sabato pomeriggio su Rai1, è stata proprio testimone diretta di una scena alquanto inspiegabile. In zona Fleming, ovvero uno dei quartieri più ‘in‘ della capitale, Rita ha notato un’intera enciclopedia lasciata per terra vicino al bidone dell’immondizia.

“Nello slargo in fondo a via Bevagna, Fleming. Un’intera, nuovissima enciclopedia di 36 volumi, buttati nella spazzatura. Uno schiaffo ai tanti genitori che fanno salti mortali per far studiare i figli” ha infatti chiosato la conduttrice ancora sconvolta per quanto accaduto. Inutile dire che dopo il suo sfogo tanti utenti hanno deciso di appoggiare la sua idea commentando negativamente l’accaduto.

Sconvolti ma soprattutto indignati, alcuni follower hanno infatti deciso di far sentire la loro voce proprio sotto al post dell’ex conduttrice di Forum che pare essere molto seguita non solo in televisione ma soprattutto sui social network. “Purtroppo viviamo in un mondo in cui regnano sovrane l’ignoranza, la cattiveria e la violenza. Nessuno apre più libri o legge almeno il minimo indispensabile. Ed è per questo che non si va avanti” e ancora “I libri, come il pane non si buttano via….mai…mai…” hanno infatti chiosato alcuni utenti.