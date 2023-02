Rihanna presenta il figlio sulla cover di Vogue UK

Ascolta questo articolo

A pochi giorni dalla sua esibizione durante l’intervallo del Super Bowl di domenica sera , Rihanna compare sulla cover della rivista Vogue UK in compagnia della sua famiglia. Si tratta della prima volta che l’artista ha concesso di pubblicare un servizio fotografico con l’immagine del suo bambino, che ha nove mesi.

La cantante di “Diamonds”, che ha recentemente rivelato di essere in attesa del suo secondo figlio, appare sulla copertina di marzo di British Vogue insieme al fidanzato A$AP Rocky e al figlio, in uno scatto che li ritrae mentre camminano sulla spiaggia mano nella mano mentre lui tiene in braccio il bambino e lo bacia teneramente.

Gli adorabili scatti del bambino segnano le sue prime foto mai rese pubbliche. Prima do ora, Rihanna aveva dato ai fan un primo sguardo ufficiale al bambino in un simpatico video su TikTok lo scorso dicembre. Rihanna e Rocky, entrambi 34enni, hanno accolto il loro primo bambino lo scorso maggio.

Mentre in molti, dopo l’esibizione del Super Bowl, si aspettavano che arrivasse l’annuncio dell’attesissimo nono disco della cantante, Rihanna ha invece svelato di essere nuovamente incinta. “L’obiettivo principale in questo momento è la sua famiglia“, ha rivelato una fonte, “adora passare il tempo con suo figlio. Adora essere una mamma, quindi è qui che si trova la sua mente in questo momento. Non è mai stata così felice“.

Nell’intervista con Vogue, la cantante delle Barbados ha rassicurato i fan, che sperano in un suo ritorno alla musica dall’uscita del suo ultimo album, “Anti” del 2016. “Voglio che sia quest’anno“, ha alla rivista. “Davvero, onestamente, sarebbe ridicolo se non fosse quest’anno. Ma voglio solo divertirmi. Voglio solo fare musica e fare video“. La star ha ammesso di avere registrato molto materiale negli ultimi anni, ma di trovare difficile riuscire a superare il livello raggiunto con il suo ultimo album.