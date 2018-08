Riccardo Guarnieri e Ida Platano insieme per le vie di Milano

Il reality estivo targato Canale 5, Temptation Island, è terminato da pochissime settimane ma sembra che tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri le cose vadano a gonfie vele. La coppia che conosciamo benissimo per essere nata nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, contro tutte le aspettative è riuscita a sopravvivere e a uscire indenne dal programma.

Anzi sembra proprio che alla coppia questo allontanamento durato 21 giorni abbia fatto più che bene visto che lo stesso Riccardo ha capito quanto Ida sia importante per lui decidendo di trasferirsi a Brescia con lei. In questi giorni i due sono stati avvistati per le vie di Milano e a documentare la loro vacanza è stata proprio la Platano attraverso il suo profilo Instagram.

Una foto che li ritrae abbracciati con un hastag “Milano insieme” a completare il tutto e non solo, visto che Ida sembra anche stringere un bellissimo mazzo di rose rosse, quasi sicuramente regalo donatole dal suo amatissimo fidanzato Riccardo. Sempre su Instagram, Ida ha voluto documentare la sua serata in compagnia di Guarnieri e alcuni amici a cena in un ristorante di sushi.

Nei giorni scorsi invece i due si sono concessi una bellissima e rilassante vacanza in Puglia dove pare si siano anche incontrati con l’opinionista Gianni Sperti, molto attaccato alla dama soprattutto durante le sue vicende amorose con il Guarnieri. A settembre sicuramente la coppia sarà invitata proprio da Queen Mary per raccontare, assieme agli altri partecipanti, la bellissima avventura vissuta a Temptation Island.

Nel frattempo non ci resta che attendere per sapere finalmente se i due hanno intrapreso una convivenza insieme e se Riccardo ha mantenuto le promesse fatte alla dama durante il falò di confronto dove, in lacrime, le aveva giurato di prendersi cura di lei e del piccolo Samuele.