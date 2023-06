Raimondo Todaro rompe il silenzio sul suo rapporto con Maria De Filippi e svela se tornerà ad Amici

Terminata l’ultima edizione di “Amici”, che ha visto il ballerino Mattia Zenzola trionfare, le luci dei riflettori si sono accese sulla prossima edizione. In particolar modo, a finire nel mirino, sono stati i prof. Si è subito parlato di chi andrà, chi resterà, con diverse indiscrezioni emerse. Si è vociferato di un Raimondo Todaro fuori dai giochi, a causa di alcuni screzi con Maria De Filippi.

Corre voce che tra i due sembrerebbe addirittura esserci stata una forte lite durante una puntata del serale, poi tagliata dagli autori e mai andata in onda. Il gossip ha iniziato ad impazzare. Si è detto di tutto, con il ballerino fuori dal cast della prossima edizione del talent, e pronto il colpaccio da parte di Milly Carlucci per riportarlo a “Ballando con le stelle”. Adesso a rompere il silenzio ci ha pensato il diretto interessato.

Todaro ha fatto un pò di chiarezza sulla sua situazione, cercando di fugare qualche dubbio. Il ballerino si è concesso in un’intervista al QdS, dove ha raccontato che “lavorare con Maria è stato meraviglioso perché il programma è meraviglioso“. Raimondo è così intervenuto sui rumors che lo vedrebbero in rotta di collisione con Queen Mary, spiegando che lavorare con lei è stato fantastico.

Sul fatto se ci sarà o meno nella prossima edizione di “Amici”, Todaro non ha avuto molto da dire. Ha però chiarito i rumors che vedrebbero un suo imminente ritorno in Rai. “La verità è che in Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice. Non ci sono grosse news da dare“, queste le sue parole.

Dunque, il ballerino avrebbe tutte le intenzioni di continuare il rapporto lavorativo con la De Filippi anche la prossima stagione. Ha ammesso di essersi trovato bene e di essere felice dove si trova. Mancano ancora diversi mesi all’inizio della nuova edizione di “Amici”, non resta quindi che attendere e vedere se Todaro farà ancora o meno parte del cast.