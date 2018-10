Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, in ospedale: "Non pensiamo alla sofferenza, ma alla guarigione”

Fan preoccupatissimi dopo che il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ha postato una sua fotografia su Instagram che la ritrae in ospedale per un problema di salute. L’autrice conosciutissima di Uomini e Donne infatti si è mostrata sorridente ma con un cerotto sulla gola, condividendo il momento molto delicato con i suoi fan e condividendo loro un estratto da “Il manuale del guerriero della luce” di Paulo Coelho.

“Quando riesci a superare dei seri problemi di rapporto, non soffermarti sul ricordo dei momenti difficili, ma sulla gioia di avere attraversato anche questa prova della tua vita. Quando esci da un lungo periodo di convalescenza, dopo una malattia, non pensare alla sofferenza che è stato necessario affrontare, ma alla benedizione di Dio che ha consentito la tua guarigione” ha infatti postato Raffaella come a far capire che bisogna serbare nella memoria le cose belle in quanto di aiuteranno e ti infonderanno fiducia dinanzi a qualsiasi ostacolo.

Nelle settimane scorse, l’autrice aveva già parlato di alcuni problemi di nausea e vertigini in un altro post su Instagram ringraziando anche l’amico Stefano Carriero, molto conosciuto agli affezionati di Uomini e Donne in quanto altro autore del programma di Queen Mary. Stefano infatti, si era presentato a casa di Raffaella con il gelato e le medicine per portarle un sorriso mentre l’autrice stava malissimo.

Qualche tempo fa, la Mennoia dichiarò altresì di essere rimasta vittima di un caso di malasanità e di essere stata curata per una malattia della quale non soffriva lamentando appunto questo madornale sbaglio come una cosa veramente assurda. Raffaella che sappiamo essere stata legata molti anni all’opinionista Jack Vanore ora ha intrapreso una nuova relazione con Alessio Sakara conduttore assieme a Martin Castrogiovanni e Belèn Rodriguez della trasmissione Tu Si Que Vales.

Sicuramente nei prossimi giorni sapremo di più su questo incidente di percorso che ha costretto la Mennoia a prendersi una pausa lavorativa con la speranza di vederla presto dietro le quinte di Uomini e Donne di Maria De Filippi.