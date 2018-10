Raffaella Fico prende le parti di Cristiano Ronaldo: "Con me è stato un vero gentiluomo"

Dopo le ripetute accuse di stupro mosse contro Cristiano Ronaldo, a schierarsi dalla parte del campione portoghese ci ha pensato Raffaella Fico. Ospite di Un giorno da Pecora, celebre programma di Radio 1, l’ex gieffina non ha nascosto tutto il suo stupore per quella che a suo modo di vedere è una notizia assai difficile da credere.

A sollevare i dubbi della showgirl napoletana sarebbero in primo luogo le date. Le accuse di Kathryn Mayorga risalgono a giugno 2009, ovvero pochi giorni prima del suo incontro con l’asso di Funchal. Ai tempi l’attaccante lusitano della Juventus giocava nel Manchester United, ed era già una stella del panorama calcistico internazionale.

Da lì a poco Raffaella Fico incominciò a fare coppia fissa con il cinque volte pallone d’oro. La relazione iniziò infatti a Porto Cervo a metà giugno 2009, e solo qualche settimana più tardi vennero paparazzati insieme nel backstage di un concerto di Elton John. Come ammesso dalla modella partenopea, la storia di 11 mesi fu davvero intensa, tanto da dichiararsi “perdutamente innamorata del portoghese”.

Nonostante siano passati diversi anni dalla fine della loro relazione, Raffaella Fico non ritiene affatto credibile le notizie circolate negli ultimi giorni. “Ronaldo è un ragazzo normale, tranquillo, semplice, con me è stato un vero gentiluomo. A casa come si comportava? Si allenava, faceva gli addominali. Li faceva dopo cena. Guardava un film, si rilassava e faceva gli addominali, ne avrà fatti 4 o 5 serie da 20” ha confermato la madre della piccola Pia.

Come risaputo, la loro unione naufragò nel momento in cui Ronaldo conobbe la modella Irina Shayk, ad oggi la più famosa tra le ex dell’attaccante della nazionale portoghese. La top model russa non si è ancora espressa sul caso, ma non è da escludere lo possa fare nei prossimi giorni. Nel frattempo i tifosi di CR7 possono però rincuorarsi con le dichiarazioni della Fico, assolutamente convinta dell’infondatezza delle accuse.