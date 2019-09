Primo giorno di scuola per i principini Charlotte e George

Mamma Kate, elegante come sempre, veste Michael Kors mentre Charlotte indossa la divisa blu e rossa della scuola e i suoi bei capelli non sono lasciati al vento, ma legati con un elastico a coda di cavallo. Così vuole la Thomas’s Battersea School di Londra. Per Charlotte, 4 anni, è il primo giorno di scuola, accompagnata dai genitori, i duchi di Cambridge, al Thomas’s Battersea School insieme al fratellino George, 6 anni, che con lei inizia l’anno scolastico.

Il primo giorno di scuola, soprattutto per i più piccoli e per i genitori che li accompagnano, è sempre vissuto con un’emozione molto intensa. Charlotte si è mostrata molto sicura e anche davanti alle telecamere sembrava “fintamente intimidita” riferisce iodonna.it. Tant’è vero che quando le è stata presentata la preside della scuola, Helen Haslem era felice di darle la mano.

George ha superato da tempo il suo primo giorno di scuola, quando il 7 settembre del 2017, accompagnato solo dal padre William intimidito e impaurito ha messo piede al Thomas’s Battersea School di Londra, ora è apparso felice e con la faccia birba di un bambino sveglio e vivace. Allora, come oggi, l’alunno indossava i pantaloncini corti della divisa della scuola. La mamma Kate in quel giorno non c’era, perchè incinta di Luis.

Un anno al Thomas’s Battersea School costa circa 18mila sterline. I duchi di Cambridge lo hanno scelto pur sapendo, o forse proprio sapendo, che l’Istituto detta regole precise ai loro figli, anche per quanto riguarda il look. Charlotte avrà una divisa in triplice versione invernale, estiva e sportiva. I suoi capelli, se supereranno le spalle, dovranno restare legati con elastici, d’inverno potrà usare cerchietti rossi o blu, blu chiaro o bianco invece, con la divisa estiva.

A scuola i principi seguiranno le discipline proposti dall’istituto: lingua, danza, giardinaggio, scrittura e recitazione. Le lezioni iniziano e terminano con una stretta di mano all’insegnante. Non sarà permesso avere l’amichetta del cuore, cosa assai difficile per le bambine, forse anche per Charlotte.