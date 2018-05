Prime dichiarazioni di Luigi Favoloso e Nina Morić dopo il Grande Fratello

Luigi Favoloso ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello 15 per cercare di ricucire i propri rapporti con la sua fidanzata Nina Morić. In realtà l’imprenditore napoletano dopo qualche minuto è stato avvisato da Barbara D’Urso che per alcuni commenti sessisti gli autori avevano deciso di squalificarlo dal reality show.

Sicuramente una chiacchierata tra Luigi Favoloso e Nina Morić dopo il Grande Fratello c’è stato ma per il momento non si sa se la modella croata abbia deciso di perdonare il suo fidanzato oppure no. Nina Morić non ha infatti apprezzato alcuni comportamenti dell’imprenditore, come l’averci provato spudoratamente con Patrizia Bonetti e per via di alcune sue dichiarazioni definite dalla ex di Fabrizio Corona non molto carine.

Entrambi però hanno voluto rilasciare un messaggio sui social network. Luigi Favoloso pubblica un suo selfie su Instagram e dalla didascalia si può capire che è comunque molto felice dal percorso che ha compiuto all’interno della casa del Grande Fratello: “Speravo che le cose andassero semplicemente bene e invece… è stato tutto quasi perfetto”.

Anche se il ragazzo è molto felice per il percorso che ha compiuto all’interno del Grande Fratello, è di un altro parere il pubblico da casa. Infatti l’imprenditore nato in Campania nel corso delle settimane ha ricevuto tantissime critiche a causa dei suoi comportamenti giudicati troppo da “bullo“.

Il messaggio di Nina Morić invece è più enigmatico e non fa capire il proprio pensiero su Luigi Favoloso: “La vera follia è fare finta di essere felici, fare finta che il modo in cui ti vanno le cose sia il modo in cui devono andare per il resto della tua vita, tutti i desideri, le speranze, tutte le gioie, le emozioni e le passioni che la vita ti ha tolto sono lì davanti a te, puoi riprenderti tutto”.