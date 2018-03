Prezzi scioccanti al ristorante di Carlo Cracco. I clienti sconcertati: "Una pizza margherita 16 euro"

Coloro che hanno sempre desiderato di cenare in uno dei lussuosi ristoranti di Carlo Cracco, ma non si sentivano all’altezza delle portate sopraffine e incomprensibili dello chef a cinque stelle, oggi possono prendere in considerazione la possibilità di assaporare la versione rivisitata della pizza margherita proposta dal re di Masterchef Italia.

Chi si recherà al ristorante del gastronomo veneto Carlo Cracco potrà scoprire che, nel suo nuovo locale di Milano – inaugurato poche settimane fa presso la Galleria Vittorio Emanuele II – c’è un corner “bistrot” dedicato alle pietanze meno prestigiose e più affini ad una trattoria. Ne è l’esempio la pizza, che solitamente ha un costo esiguo e alla portata di tutte le tasche.

Ma sembra proprio che il 52enne Carlo Cracco, il re dell’alta cucina e da élite, abbia alzato i prezzi persino della banalissima pizza margherita, senza farsi tanti scrupoli. Nel suo menu si trovano solo 2 tipi di pizza: la margherita e quella con gli ortaggi. Entrambe le tipologie sbalordiscono per il loro prezzo assurdo: ben 16 euro.

Per giustificare tale importo opinabile, sono stati tirati in ballo gli ingredienti di qualità. Per ciò che concerne l’impasto, viene fatto sapere che contiene differenti tipi di cereali miscelati alla farina, al fine di conferire una maggiore croccantezza. Inoltre, la salsa di pomodoro sarebbe più consistente di quella normale: sarebbe simile al ragout di carne e includerebbe i pomodorini confit.

In sintesi, la pizza margherita proposta dallo chef veneto non segue affatto la ricetta tradizionale napoletana e molto probabilmente potrebbe deludere gli amanti della classica pizza margherita con pomodoro e mozzarella, dal momento che non è il cavallo di battaglia di Mister Cracco. Infatti sui più popolari social network, quali Twitter e Instagram, fioccano svariate critiche dei clienti delusi e insoddisfatti, i quali hanno opportunamente provveduto a lasciare amare recensioni.