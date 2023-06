Pretelli-Salemi, svelate le cause della rottura

Da alcuni giorni non si fa che parlare d’altro: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi. Le riviste di gossip, i social e i salotti di cronaca rosa non fanno che parlare d’altro. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Dagosipia. Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha fatto sapere che Pretelli è ormai considerato l’ex della Salemi.

La coppia vanta un seguito importante. Inutile dirlo, i fan sono dispiaciuti. I Prelemi (così soprannominati dai loro ammiratori) sembrerebbero affrontare l’ora più buia. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato l’influencer Alessandro Rosica. Mentre i diretti interessati tacciono, Investigatoresocial ha spiegato come stanno realmente le cose, non nascondendo la crisi in corso.

Già qualche mese fa i due hanno affrontato e superato un momento buio. Fu la stessa Giulia a parlarne, con Alfonso Signorini che li ha tanto aiutati. Rosica adesso fa sapere che i Prelemi allora avevano riprovato ad andare avanti, ma ancora una volta le cose non sembrano essere andate per il verso giusto. Investigatoresocial ha però aggiunto che “ci stanno riprovando” anche se la situazione sembra essere complicata.

Tra le cause alla base di tutto ci sarebbe “poco rispetto“. Alessandro ha ammesso di essere dalla parte della Salemi, questo porta a pensare che la mancanza di rispetto in questione provenga da Pretelli, difatti l’influencer ha precisato che l’ex gieffino è “un ragazzo strabiliante e simpatico“. Sembrerebbe che Pier non sia pronto a creare una famiglia con Giulia “dopo la scottatura con la sua ex che l’ha destabilizzato e non poco“.

Insomma, la situazione sembra essere ingarbugliata. Allo stato attuale delle cose Pier e Giulia non sono mai stati più distanti di adesso. La crisi sembra essere profonda, sperando trovino presto un punto di incontro. I due al momento tacciono, di fatti non sono mai intervenuti sulla vicenda né confermandola né smentendola.