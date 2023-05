Pretelli-Salemi, amore al capolinea: l’indiscrezione di Dagospia

Cosa succede ai “Prelemi”? Secondo le ultime indiscrezioni, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero lasciati. La notizia rimbalza da ore e si sta facendo sempre più insistente. La coppia nata nella casa del “Grande Fratello Vip” si sarebbe detta addio definitivamente. Dopo una crisi annunciata e poi superata, grazie anche all’aiuto di Alfonso Signorini, Giulia e Pier erano apparsi felici e sereni.

Adesso però sembrerebbero essere di nuovo punto e a capo. A lanciare la notizia ci ha pensato Dagospia. Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha svelato un retroscena: “Al Borgo delle Perse a Milano Pierpaolo Pretelli, ex signor Salemi, ha spopolato. Fan club in delirio. Si suppone che Pretelli e la sua fidanzata social Giulia Salemi si siano lasciati“, questo quanto si legge.

Dagospia parla di supposizione, anche se fa riferimento a un Pretelli che partecipa a una serata nel locale milanese e riconosciuto ormai come ex della Salemi. Il portale diretto da D’Agostino si pone però una domanda: “È solo una strategia mediatica?” Dunque, certezze non ve ne sono anche perché i diretti interessati tacciono sulla vicenda.

Se da un lato la coppia non interviene né per smentire né per confermare la notizia, dall’altro le voci di addio si fanno sempre più insistenti. Dopo una vacanza negli Stati Uniti, al ritorno Giulia è volata a Cannes da sola, per il Festival del Cinema, mentre Pier è tornato a Roma. Insomma, tutti segnali questi che di certo non fanno ben sperare i fan della coppia, che sono in allarme.

Dunque, la situazione non è del tutto chiara e l’unico modo per far sì che diventi più nitida sarebbe un intervento da parte dei “Prelemi”. Giulia e Pier si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia, dando vita a una relazione che dura da qualche anno. Adesso però la serenità sembra essere solo un lontano ricordo e prepotenti sono tornate voci di crisi.