Presunta crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, le ultime voci

Una delle coppie che sono uscite dalla settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è quella formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Entrambi hanno deciso di comune accordo di approfondire la loro conoscenza una volta finito il programma e si sono mostrati spesso in sintonia sui social network.

Nonostante questo affiatamento, non tutti credono alla loro relazione. Elenoire Ferruzzi, nelle varie interviste, ha sottolineato come i due stiano insieme solo per un po’ di visibilità e ha lanciato una frecciatina soprattutto all’ex tronista di “Uomini e Donne”: “Non sono mai stati insieme. I servizi fotografici fanno comodo a tutti. È ovvio che sia una storia falsa, sono escamotage per andare avanti. A Daniele, checché ne dica, piace questo mondo. Credo invece che Oriana sia molto presa, vista anche la reazione di ieri che è quella di una donna gelosa”.

Le ultime voci su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Deianira Marzano, conosciuta nell’ambiente come esperta di gossip, ha voluto pubblicare alcune soffiate da parte dei suoi fan in merito alla situazione sentimentale tra Oriana e Daniele. Secondo una segnalazione tra i due piccioncini le cose non starebbero andando benissimo: “Deia, Daniele e Oriana sono palesemente in crisi. Lei è scappata a Madrid dopo nemmeno mezza giornata a Verona e non lo nomina più su Twitter”.

A mettere le mani avanti però ci pensa direttamente la blogger, in cui tenta di smentire timidamente queste ultime voci sulla coppia: “Mi state scrivendo in tanti non penso proprio ma semplicemente ha dei lavori da fare come tutti e quindi ovviamente deve spostarsi spesso”.

Effettivamente Oriana sarà la prossima opinionista del reality show “Supervivientes“, la versione italiana de “L’Isola dei Famosi”, quindi questi “misteriosi spostamenti” da marte dell’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” potrebbero coincidere con il suo nuovo ruolo in Spagna.