Presunta crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: gli indizi social

Cominciano a esserci i primi problemi d’amore per le coppie nate nella settima edizione del “Grande Fratello Vip”, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In queste ore Oriana Marzoli ha annunciato su Twitter di aver chiuso la propria relazione con Daniele Dal Moro; i due si stanno iniziando a lanciare le prime frecciatine sui vari social network.

Il più deluso, sempre ovviamente da come si può capire sui social, è Daniele Dal Moro, il quale, durante una room su Twitter, ha affermato di aver dato il massimo per portare avanti questa storia d’amore. La showgirl venezuelana invece, in un tweet che supera i 1300 commenti, rivela di essere stufa di tutte le bugie che sta leggendo nelle ultime ore.

Aria di crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Oltre agli “Oriele” pare che anche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, da come si può percepire con alcuni indizi pubblicati sui social network, le cose non vadano nel migliore dei modi. Il tutto viene riportato da “Il Mattino” in cui si può leggere come la schermitrice campana, con alcuni messaggi pubblicati su Instagram e Twitter, abbia allarmato i suoi fan.

“A instillare il dubbio sarebbe stata proprio Antonella Fiordelisi che, tramite alcune storie Instagram e un tweet avrebbe fatto insospettire i suoi fan, sempre più affiatati” si legge su “Il Mattino” in cui poi viene aggiunto: “Tra le tantissime domande rivolte ad Antonella Fiordelisi una, in particolare, ha scatenato il dibattito social: ‘Oggi festeggerete i 7 mesi?’, chiedevano i fan. E lei ha risposto, con una punta di amarezza, dicendo che Edoardo Donnamaria non è un ragazzo che ama festeggiare queste ricorrenze. Mentre lei chiaramente avrebbe voluto celebrare l’anniversario“.

Un ulteriore allarme per i fan della coppia nasce anche dall’altra decisione di Antonella Fiordelisi di allontanarsi, per un po’ di tempo, da Twitter, senza spiegare i motivi dietro a tutto ciò per poi scrivere “Qui non zelat, non amat”, una frase derivata dal latino che vuol dire “Chi non è geloso non ama“. I fan ovviamente sono preoccupati da tutti questi indizi che porterebbero a una presunta crisi di coppia ma, almeno per il momento, Edoardo Donnamaria sta mantenendo un certo silenzio in merito a questo argomento.