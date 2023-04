Piero Chiambretti dimezza gli alimenti per la figlia da 3.000 a 1.500 euro al mese:

Dopo una lunga battaglia legale, Piero Chiambretti ha ottenuto al secondo grado di giudizio la conferma di quello che aveva richiesto al tribunale. Il conduttore aveva infatti fatto domanda per diminuire l’assegno di mantenimento che ogni mese deve versare per la figlia Margherita, avuta dalla relazione con la ex compagna Federica Laviosa, terminata sette anni fa.

L’assegno inizialmente stabilito per il mantenimento della figlia 12enne era di 3mila euro mensili. Col passare degli anni però, ha giustificato Chiambretti, i suoi introiti sono nettamente diminuiti, e così anche le possibilità di pagare la cifra stabilita per la bambina.

Da qui la causa intentata nella quale chiedeva di ridurre l’importo a 800 euro, ma che nel 2022, al primo livello di giudizio, aveva visto la conferma totale dei 3mila euro al mese. Di diverso avviso la Corte di Appello di Torino, che nel secondo grado di giudizio ha notevolmente ridotto l’importo.

Si passa infatti da 3mila euro mensili a 1.500 euro, la metà esatta della cifra versata finora dal conduttore, come riportato per primo da il quotidiano la Stampa, al quale Chiambretti ha rilasciato anche una dichiarazione. “Non sono né entusiasta né deluso“, ha detto il 67enne ai giornalisti. “Queste sono sempre cose difficili, c’è di mezzo una bambina. Non c’è nulla da gioire“.

Piero e Federica Laviosa iniziarono a frequentarsi nel 2009, pochi mesi dopo la fine della relazione del presentatore con Ingrid Muccitelli. Il 26 maggio del 2011 è arrivata Margherita, la prima ed unica figlia per il conduttore. La bambina aveva 5 anni quando i genitori si sono separati nel 2016. “Nei suoi confronti ero emotivamente dipendente“, raccontò anni dopo la donna. “Mi sono ritrovata molto giovane in un mondo che non era il mio. Pensi che non abbiamo vissuto insieme, nemmeno un giorno. Non voleva la famiglia del Mulino Bianco“.