Pieraccioni scherza su Blanco a Sanremo: "C’ho da potare una siepe, se puoi venire"

La prima serata di Sanremo 2023 è partita subito all’insegna delle polemiche, in seguito al gesto del cantante Blanco. L’artista, che compirà 20 anni il prossimo 10 febbraio nel mezzo della kermesse musicale più famosa d’Italia, ha infatti distrutto i fiori sul palco di Sanremo durante la sua esibizione.

Il suo gesto sarebbe avvenuto in reazione ad alcuni problemi tecnici avvenuti mentre si stava esibendo, un comportamento che ha subito scatenato non solo polemiche e rabbia, ma anche migliaia di reazioni, battute e meme. Anche le celebrità hanno commentato quanto accaduto, e tra queste c’è il comico toscano Leonardo Pieraccioni.

Il regista ed attore ha commentato il gesto dell’ex vincitore del Festival postando un video sui social. “Blanco, Blanco!”, dice Pieraccioni nel filmato pubblicato su Instagram. “C’ho da potare una siepe se tu puoi venire domattina. Perché si è fatto male il giardiniere… Blanco, vieni a potare tutto anche con le mani“.

Blanco era ospite a Sanremo in quanto vincitore della precedente edizione insieme a Mahmood con il singolo “Brividi“. Dopo aver cantato il brano, portato anche all’Eurovision Song Contest 2022, il cantante ha iniziato ad esibirsi col suo nuovo singolo ” L’isola delle rose“, uscito il 27 gennaio. Un problema tecnico durante l’esibizione ha portato alla sua reazione smisurata, accolta da fischi dal pubblico dell’Ariston.

“Non mi sentivo in cuffia“, si è giustificato l’artista, “ma mi sono divertito lo stesso“. A caldo, il conduttore Amadeus ha scherzato: “Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa così“, e nel corso della serata Blanco non ha più ripreso la sua esibizione, perdendo la chance di presentare il suo singolo al pubblico di Sanremo. Il giorno dopo, ha pubblicato sui social una lettera di scuse. “Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo… E qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre sono caduto… “, ha scritto.