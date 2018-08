Parole dolci tra la Moric e Fabrizio Corona: "Buongiorno amore", ma un particolare di Nina crea scandalo

Proseguono le vacanze in Puglia della famiglia Corona. Fabrizio, Nina e il loro figlio Carlos Maria si stanno godendo un periodo di tregua dopo i numerosi scontri degli anni passati. Se ci sia stato un ritorno di fiamma tra i due, non è ancora tempo di sapere, ma i video e le foto che la coppia posta sui social sembrano testimoniare in tal senso.

Proprio durante un momento di relax, durante il quale hanno girato l’ennesimo video da condividere con chi ama seguire le loro avventure, è stato notato un particolare che ha destato meraviglia in molti. Andiamo a raccontare i fatti e cosa ha destato lo scalpore dei numerosi followers che non hanno perso tempo a commentare su Instagram.

Il particolare di Nina Noric che ha scandalizzato i fan

Nel video incriminato, si vedono Fabrizio e Nina, rilassati sul divano blu della loro casa di vacanza in Puglia, salutarsi e darsi il buongiorno. Corona aggiunge anche la parola “amore” e già questo ha acceso nuove speranze in chi sogna un loro ricongiungimento e l’annuncio del classico lieto fine.

Ma la videocamera “birichina” ha ripreso un particolare che – forse – è sfuggito ai protagonisti della vicenda, Nina e Fabrizio. La Moric distesa sul divano ha fatto bella mostra dei suoi piedi, e fin qui nulla di male, se nonché molti hanno notato che questi piedi non fossero proprio puliti, anzi alcuni li hanno definiti “molto sporchi”.

Commenti al veleno non sono mancati, eccone alcuni: “Non si possono guardare questi piedi neri” e ancora: “Camminando scalza????? Ma lavare a terra no???!” e via così con tanti altri, seppure c’è anche chi li ha difesi con un annoiato: “Che esagerati per due piedi neri… passeggiata a piedi nudi in giardino?“, e per finire: “Tutti a guardare i piedi ma .. quanto ridicoli siete?“.