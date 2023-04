Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli smentiscono le ultime voci: "Ci stiamo separando? Sono solo fregnacce"

Nelle ultime ore il sito “Dagospia” aveva annunciato la presunta rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: “La coppia scoppia! – dopo Totti e Ilary, Amendola e Francesca Neri, è arrivata al capolinea anche la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a ‘Verissimo” da Silvia Toffanin”.

Una notizia che ha fatto immediatamente il giro del web, ma Sonia insieme al marito hanno smentito con un video pubblicato sui social network. Il tutto viene fatto con la solita ironia messa in campo da Paolo Bonolis, ove invita gli amanti del gossip di non fidarsi sempre delle notizie che si leggono su Internet.

La smentita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

“Siamo in difficoltà” esordisce il conduttore di “Avanti un altro!” per poi aggiungere: “Che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo il sito sul lastrico?”.

Paolo Bonolis quindi continua con le sue dichiarazioni: “Anche perché ce l’hanno detto adesso. Dovremmo parlarne pure con i figli, con la famiglia. Magari prima che dicessero le fregnacce, anzi le informazioni che ci regalano questi siti. Non perdete mai le informazioni di questi siti… fatevi sempre la vita degli altri… Fatevi i ca**i vostri“.

Negli anni si è parlato spesso di una loro rottura ma, ovviamente con i loro alti e bassi come può capitare in tutte le coppie, la storia d’amore tra Paolo e Sonia va avanti dal 1997. Si erano conosciuti sul set del programma di Canale 5 dal titolo “Tira & Molla” ed è scattata la cosiddetta scintilla da cui sono nati i loro tre figli, cioè Silvia, Davide e Adele.