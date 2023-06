Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano la separazione

La notizia era nell’aria già da un po’. Tra smentite e post social, arriva l’ufficialità: è finito il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Solo poche settimane fa, la coppia aveva smentito pubblicamente la notizia data da Dagospia. Adesso però le cose stanno diversamente. I due si sono raccontati in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ammettendo come stanno realmente le cose.

L’amore è finito, ma si è trasformato in un sentimento altrettanto profondo. Continuano a essere legati per amore dei loro figli e per proteggere la famiglia. Sonia ha sottolineato come non ci siano di mezzo terze persone o amanti, e che continueranno a fare le vacanze insieme in quanto genitori. Alla domanda da quanto tempo fossero separati, la Bruganelli ha preferito non rispondere, ammettendo che non si tratta di date e tempo.

Bonolis ha spiegato come a mettere la parola fine al matrimonio sia stata Sonia. L’opinionista del GF Vip, nel tempo si sarebbe resa conto che qualcosa non funzionava più nel loro rapporto. Il conduttore ha compreso che sua moglie aveva ormai “altri obiettivi“, e di certo non è stato facile accettare la realtà. I figli non si sono accorti di ciò che stava accadendo, anche se, a preoccupare i due adesso, è tutto ciò che verrà detto.

Tra i due la separazione è assolutamente pacifica, mostrandosi uniti anche in un momento delicato come questo. Hanno confermato che non ci saranno lotte in tribunale. “Niente di tutto questo“, ha ammesso Sonia. Hanno parlato della rottura insieme, con serenità, questo appunto lascia intendere come i rapporti siano distesi. I due sono uniti anche nella separazione.

Non poteva di certo mancare il chiarimento sulla smentita fatta all’indiscrezione lanciata da Dagospia. Entrambi hanno concordato sul fatto che questa fosse una notizia che dovevano dare loro, quando lo ritenevano più opportuno. “Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli“, queste le parole del presentatore.

I due non escludono che in futuro possano rifarsi una vita, innamorandosi ancora avendo al proprio fianco un nuovo compagno e una nuova compagna. Si salutano e si danno il buongiorno baciandosi ancora adesso, ma l’ultimo bacio passionale no, quello non lo ricordano. Il momento più bello vissuto insieme è legato alla nascita dei loro tre figli e adesso, Paolo e Sonia sono pronti a vivere la loro vita restando comunque uniti nonostante la separazione.