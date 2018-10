Paola Di Benedetto ha scritto a Francesco Monte prima del Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto è stata una delle naufraghe dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. L’ex madre natura di “Ciao Darwin” viene ricordata in particolar modo per la sua conoscenza con Francesco Monte durante la loro permanenza nell’isola in Honduras.

I due hanno provato a far continuare la loro relazione anche dopo la fine de “L’Isola dei Famosi“, ma come ben sappiamo si sono lasciati praticamente subito. In una vecchia intervista rilasciata al settimanale “Chi”, Paola Di Benedetto ha dichiarato di essere stata lasciata e presa in giro per tutto il tempo, poiché Francesco Monte in quel periodo pensava ancora a Cecilia Rodriguez.

Sembra però che gli screzi siano solamente un lontano ricordo. Paola Di Benedetto infatti, in una intervista rilasciata al settimanale “Mio”, rivela di aver visto le prime puntate del Grande Fratello Vip per vedere l’ingresso di Francesco Monte all’interno della casa più spiata d’Italia, e poco prima dell’inizio del reality show aggiunge di avergli mandato un messaggio.

Queste sono le parole della giovane al settimanale: “Ho seguito la prima puntata con piacere, mi piaceva vedere il suo ingresso nella Casa. Prima di entrare e di cominciare quest’avventura gli ho fatto i miei auguri e gli ho mandato un grosso in bocca al lupo. Spero che riesca a fare un bel percorso, quello che non ha avuto la possibilità di fare all’Isola dei Famosi”.

In seguito dice che sarebbe molto felice se Francesco Monte trovasse una fidanzata all’interno della casa: “È importante che abbia una sua serenità e che sia felice. Sarei contenta se trovasse anche l’amore, che poi lo trovi nella Casa o fuori non fa differenza. L’importante è che ci sia”. Infine, parla della sua storia d’amore con Federico Rossi: “Ho trovato una persona che mi trasmette tranquillità, la cercavo da tempo, ci sto benissimo, condividiamo tante cose belle”.