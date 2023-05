Pancione in bella vista e jeans, il nuovo look di Diletta Leotta fa girare la testa

Diletta Leotta, la bellissima conduttrice televisiva italiana, sta attraversando il quinto mese di gravidanza e non ha mai smesso di essere incredibilmente sexy. Le prove di ciò sono chiaramente visibili negli scatti che ha recentemente condiviso sul suo profilo Instagram, che hanno raccolto oltre 300mila like in poche ore. Con la sua chioma bionda e il suo stile impeccabile, Diletta ha indossato un outfit che non è passato inosservato per le strade di Milano: jeans attillati e una maglia aperta sul davanti, che mette in evidenza il suo generoso decolleté e il pancione in bella vista.

Ma questa non è solo una notizia sulla moda, c’è qualcosa di più speciale nell’aria. La dolce attesa di Diletta Leotta è infatti la ciliegina sulla torta del suo sogno d’amore con Loris Karius, il talentuoso calciatore tedesco classe 1993, conosciuto lo scorso autunno. Dopo le numerose voci che circolavano riguardo alla sua gravidanza, l’annuncio ufficiale è arrivato alla fine di marzo, attraverso un commovente video condiviso su Instagram.

Nel video, Diletta era visibilmente commossa, con il suo compagno che le accarezzava amorevolmente il viso e la pancia, mostrando la loro felicità per l’arrivo imminente del loro piccolo miracolo. E quale modo migliore per coronare questo sogno d’amore se non con l’arrivo di una bambina? La cicogna porterà una femminuccia nella vita di Diletta e Loris, ma il toto nomi è ancora aperto e in corso. Durante un’intervista, Diletta ha rivelato che aveva inizialmente pensato di chiamarla Ofelia, in onore della sua amata madre, ma ha confessato di aver cambiato idea.

La decisione finale rimane ancora un mistero, lasciando i fan in attesa con curiosità per scoprire quale nome sceglieranno per la loro piccola principessa. La gravidanza di Diletta Leotta ha sicuramente conquistato il cuore dei fan, che non vedono l’ora di condividere con lei ogni momento di questa esperienza unica. La sua presenza sui social media, attraverso scatti e aggiornamenti sinceri, ha creato un legame speciale con i suoi follower, che si sentono coinvolti in questa straordinaria avventura. Nonostante la gravidanza, Diletta non smette di stupire tutti con la sua bellezza mozzafiato e il suo stile impeccabile.

Riesce sempre a sfoggiare abiti alla moda che valorizzano le sue forme sinuose e, allo stesso tempo, a trasmettere un messaggio di amore e accettazione del proprio corpo in ogni fase della vita.