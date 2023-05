Orietta Berti sul GF Vip: "Lo rifarei"

Orietta Berti, nel ruolo di opinionista della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, non ha convinto fino in fondo il pubblico da casa. L’artista è stata infatti accusata di essere spesso fuori dalle dinamiche del reality, in cui sui social network è stato sottolineato il fatto che non sia mai riuscita a incidere.

Nonostante le critiche, la Berti, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe ritornare al proprio posto come opinionista dell’ottvava edizione che inizierà a settembre. La cantante infatti è bloccata da un contratto biennale con Mediaset e, come svelato testualmente dal sito “Dagospia“, il cachet sarebbe confermato nuovamente a dieci mila euro a ogni puntata.

Le parole di Orietta Berti sul GF Vip

Intervistata di recente da “Libero Quotidiano“, Orietta Berti riapre a una seconda esperienza nel GF Vip: “Per ora non ho avuto ancora notizie al riguardo ma se me lo riproponessero le dico: perché no? Ho viaggiato molto in treno, più di novanta viaggi sull’Alta Velocità, e mi sono confrontata con altri viaggiatori, madri di famiglia, nonne. Mi sono resa conto di quanto il programma fosse seguito“.

Nel corso della chiacchierata, però, Orietta non nasconde di essere rimasta molto delusa dal fatto che gli autori non siano riusciti a toccare alcuni argomenti promessi alla vigilia della settima edizione: “A inizio trasmissione pensavamo di poter approfondire molti temi: dalla depressione, alla solitudine di chi ha perso un proprio caro, dalla prevenzione dell’Hiv al tema delle donne che non possono avere figli. Poi la convivenza nella casa e i caratteri dei protagonisti hanno preso il sopravvento. È giusto che tutto torni a fondarsi sul rispetto reciproco”.

Sul clima vissuto in Mediaset, però, si dichiara molto felice per come siano andate le cose e per i rapporti che ha potuto instaurare nel corso dei mesi; spezza una lancia proprio a favore di Alfonso Signorini e Giulia Salemi. Tra l’altro l’italopersiana, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe la favorita per prendere il posto di Sonia Bruganelli.