Negli ultimi giorni si è parlato sempre più spesso di una presunta crisi sentimentale tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, due degli ex concorrenti che hanno preso parte alla settima edizione del noto reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, il “Grande Fratello Vip“.

I primi indizi vengono riportati dal sito “Isa & Chia“, che si possono vedere facilmente sul profilo di Oriana, poiché la showgirl venezuelana ha tolto il follow a Daniele Dal Moro su Instagram. Fino a quel momento però nessuno dei due aveva parlato di una possibile rottura, ma lo sfogo dell’ex tronista di “Uomini e Donne”, con conseguente account bannato su Twitter, poteva considerarsi già un chiaro indizio di alcune incomprensioni di coppia.

Oriana Marzoli ufficializza la rottura con Daniele Dal Moro

Dopo poche ore dal non seguirsi più su Instagram Oriana, su Twitter, ha annunciato in poche parole di essersi lasciata con Daniele: “Non sto bene. Vi prego, non taggatemi più in cose d’amore“ chiede la Marzoli sui social, in cui il tweet diventa immediatamente virale.

Secondo il sito “TGCom24” in questa rottura potrebbe esserci anche un’altra donna: “I fan della coppia avevano capito da tempo che tra i due le cose non erano più rose e fiori. Qualche tempo fa, infatti, i follower di Oriana le avevano segnalato che il suo fidanzato aveva iniziato a seguire sui social un’altra ragazza, mettendo like a molte sue foto”.

Al momento però la verità la conoscono solamente i diretti interessati poiché, oltre al tweet di Oriana e ad alcuni soliti sfoghi social pubblicati da Daniele nelle ultime ore, su questa rottura vige il silenzio. Sicuramente nei prossimi giorni, anche per cercare di dire la verità alla loro fanbase, cercheranno di chiarire una volta per tutte i loro sentimenti.