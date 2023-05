Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, frecciatine su TikTok dopo il Gf Vip

Nonostante il Grande Fratello Vip 7 sia terminato da poche settimane, le due protagoniste del reality show, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, non hanno smesso di farsi la guerra. Le due ex concorrenti, infatti, si sono scambiate delle frecciatine su TikTok che fanno pensare a una rivalità ancora accesa tra le due.

Oriana Marzoli, la venezuelana trapiantata in Spagna, è arrivata seconda al Gf Vip 7, battuta dalla modella e influencer Nikita Pelizon. Le due si sono scontrate più volte durante il programma, accusandosi di strategia e falsità. La finale del reality show è stata una sfida tutta al femminile tra le due ex gieffine, che hanno conquistato il pubblico con il loro carattere forte e le loro dinamiche movimentate. Nikita Pelizon ha vinto con il 57% dei voti e si è accaparrata il montepremi finale di 100mila euro.

Le stoccate sui social

Ora che sono fuori dalla casa, le due continuano a lanciarsi delle stoccate sui social. Nikita Pelizon ha pubblicato un video su TikTok in cui balla con il messaggio: “Quando sai che è meglio ballare anziché dar spiegazioni a chi parla male di te”. Molti hanno interpretato questa frase come una stoccata a Oriana Marzoli, che durante il programma non ha mai nascosto le sue antipatie verso la Fata.

Oriana Marzoli non è rimasta indifferente e ha risposto con un altro video su TikTok in cui dice: “Quando sparlano di te per mesi e dopo vogliono salutarti”. Un chiaro riferimento a Nikita Pelizon, che secondo Oriana avrebbe parlato male di lei alle sue spalle e poi avrebbe fatto finta di nulla.

Le due ex gieffine sembrano quindi non aver seppellito l’ascia di guerra e continuano a darsi battaglia sui social. Ma chi sono i destinatari delle loro frecciatine? Si tratta solo di una questione personale tra le due o ci sono altri motivi dietro questa guerra fredda? E cosa ne pensano i loro fan di questo scontro?