Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme: le prime parole

Le ultime settimane non sono state facili per i fan degli “Oriele“. La coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che si sono conosciuti durante l’esperienza nella Casa del “Grande Fratello Vip“, nei giorni scorsi hanno annunciato la loro rottura. A prendere per prima la parola, dopo numerose indiscrezioni, è stata Oriana in cui ha invitato i suoi fan a non taggarla sui post romantici.

Da quel momento in poi i due piccioncini hanno iniziato a lanciarsi delle frecciatine, anche piuttosto pesanti, sui loro profili social, ma a quando pare la rottura è durata pochissime settimane. A raccontarlo è stato il settimanale “Chi Magazine“, con un lungo post sui loro profili social, in cui annunciato che Daniele e Oriana hanno rilasciato un’intervista. Il tutto verrà pubblicato nel numero del 7 giugno, tuttavia sono state già pubblicate alcune dichiarazioni da parte dei due ex vipponi.

“Mi ero ripromessa di non cercare più Daniele, perché mi aveva mandato via di casa” ha affermato Oriana per poi aggiungere: “E, il giorno seguente, mi aveva scritto un messaggio che ho interpretato come un addio. Diceva che mi aveva voluto bene e che non sapeva se il nostro fosse amore o altro”.

Oriana quindi rivela di aver trovato ospitalità grazie ad Alberto De Pisis ma, dopo essere ritornata da Madrid per scopi lavorativi, ha deciso di mettere da parte il proprio orgoglio e inviare un messaggio a Daniele: “Quando sono arrivata in Italia, anziché fermarmi a Milano, mi sono diretta a Verona, a casa sua. Volevo vedere che effetto gli avrebbe fatto trovarmi lì davanti. Quando mi ha visto è rimasto sorpreso, non se l’aspettava. Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, è stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato”.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” invece afferma di volere una relazione tranquilla basata su pochissimi litigi perché ha come obbiettivo l’evitare di farsi mangiare dallo stress. Si dichiara ovviamente dispiaciuto se Oriana in passato ha dovuto avere a che fare con ragazzi poco gentili, ma non per questo vuole pagare per causa loro.