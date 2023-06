Oriana Marzoli contro Daniele Dal Moro: "Non sono stata io a lasciarlo"

La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, è terminata ufficialmente nei giorni scorsi. Una prima conferma arriva direttamente dalla showgirl con un post su Twitter ma, le voci di una crisi, circolavano già da tempo.

Secondo l’ex tronista di “Uomini e Donne” una buona parte della colpa va attribuita anche ai fan degli “Oriele”, accusandoli di essersi messo in mezzo alla loro relazione. Difatti alcuni sostenitori della coppia hanno mostrato degli screen in cui Daniele dapprima ha iniziato a seguire una ragazza su Instagram per poi metterle alcuni like, facendo ingelosire e non poco Oriana.

Il nuovo sfogo di Oriana Marzoli

Dopo l’annuncio Oriana si è mostrata in lacrime dinanzi ai suoi fan per come è andata a finire questa storia d’amore facendo così capire di averci creduto, e non poco, su questa love story. Ora, con un nuovo tweet pubblicato sul suo profilo, è arrivato un nuovo sfogo della Marzoli in cui l’ex vippona si dimostra delusa per i comportamenti tenuti dall’ormai ex fidanzato.

“Amori miei, non sono stata io a finire questa storia, quindi non continuate a scrivermi che devo seguire il mio cuore bla, bla, bla…e ripeto, non voglio essere più taggata in queste cose su Instagram!” ha affermato con decisione Oriana, per poi aggiungere: “Un pò di rispetto. E credetemi, ho voluto con tutto il mio cuore questa persona…Persona che adesso parla solo male di me ma io sono diversa e vi prego, non voglio essere più taggata!”.

Probabilmente, seppure al momento non si hanno conferme, Oriana si starebbe riferendo alle parole di Daniele quando ha ricordato ai suoi fan che nei giorni scorsi è andata a casa di Antonino Spinalbese, mentre lui non sarebbe libero di rivedere i suoi vecchi compagni di viaggio del “GF Vip” a causa della sua gelosia.